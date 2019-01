Lite tra conviventi vicino Napoli. Bimbo di 7 anni trovato morto in casa

Sarebbe stato colpito con una scopa alla testa il bambino di 7 anni trovato morto nell’appartamento di Cardito dove viveva con la madre 30enne e il compagno 24enne di lei, la sorellina di 8 anni, anche lei rimasta ferita, e un’altra bimba di 4, fortunatamente illesa. Anche la piccola ricoverata al Santobono è stata aggredita con la scopa. Ancora non è chiara la dinamica di quanto successo nell'abitazione dove è intervenuta una volante del commissariato di Afragola. La sorellina massacrata di botte è ricoverata all’ospedale pediatrico di Napoli Santobono in gravi condizioni. La lite sarebbe avvenuta fra la madre dei piccoli e il suo convivente.

Sul posto il magistrato di turno. Poliziotti e magistrato stanno ascoltando la madre dei piccoli, una 30enne napoletana, e il compagno di quest’ultima, T.S.B., 24 anni, nato in Italia da genitori tunisini. Il bambino morto è stato trovato dagli agenti adagiato su un divano nell’appartamento di via Marconi dove è avvenuto il fatto. Ascoltata anche la piccola ricoverata al Santobono di Napoli. La donna aveva avuto i figli dal compagno precedente. Sia la donna che l’uomo sono stati portati prima in commissariato e poi negli uffici della Squadra Mobile di Napoli in Questura.