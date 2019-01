"Chiusi per bomba". Ordigno contro la storica pizzeria Sorbillo

Una bomba è esplosa questa notte davanti alla storica pizzeria di Gino Sorbillo, a Napoli in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico. Nessuno è stato ferito, mentre l'ingresso del locale è rimasto danneggiato. "Mi scuso con tutte le persone che sono rimaste scosse da quest'ennesima cattiva notizia... A Napoli e dintorni esistono persone straordinarie e positive che vivono veramente con tanto, tanto amore verso gli altri", scrive il titolare sulla sua pagina Facebook in cui annuncia con un cartello: "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino. (Riapriamo presto)". Il locale, che era stato incendiato cinque anni fa, è il primo di una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all'estero. Numerosi i messaggi di solidarietà pubblicati sulla pagina Facebook del titolare Gino Sorbillo.