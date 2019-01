Penalisti contro il ministro Bonafede. Il video-spot su Battisti rivela chi è l'agente

La Camera Penale di Roma sta preparando un esposto dopo il video pubblicato sul profilo Facebook del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in cui si riprendono le fasi legate all’arrivo in Italia di Cesare Battisti. Appena ultimato l’esposto sarà presentato in Procura.

Il sindacato dei penalisti aveva già stigmatizzato in una nota che «quanto accaduto in occasione dell’arrivo a Ciampino è una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana. È semplicemente inconcepibile che due Ministri del Governo di un Paese civile abbiano ritenuto di poter fare dell’arrivo in aeroporto di un detenuto, pur latitante da 37 anni e finalmente assicurato alla giustizia del suo Paese, una occasione, cinica e sguaiata, di autopromozione propagandistica».

Per la Camera Penale, presieduta da Cesare Placanica, la pubblicazione del video da parte del ministro Bonafede, violerebbe le norme che vietano la pubblicazione di detenuti in manette e prevedono opportune cautele per proteggere «i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico».