Orrore a Pachino, il cane Bruno ucciso e impiccato a un albero con una corda

Un cagnolino, a cui era stato dato il nome «Bruno», è stato trovato impiccato ad una corda alla periferia di Pachino, in provincia di Siracusa. È accaduto la notte scorsa nella zona di via Dello Stadio. Lo rendono noto il sindaco, Roberto Bruno, e l’assessore al Welfare, Santina Baglivo. «Un gesto brutale», commentano, aggiungendo: «Abbiamo segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine e ci auguriamo possa essere ricostruita la vicenda in tutti i suoi aspetti». «È stata attivata la macchina comunale - prosegue l’assessore Baglivo - il cagnolino non era microchippato, dunque, non censito. La carcassa è stata recuperata e il grave episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine e all’Azienda sanitaria». «Presto - sottolinea il sindaco - avremo riscontri e appureremo se si tratta di un macabro gesto di bullismo da condannare. Chi uccide un animale, al pari di chi uccide un essere umano, è un criminale e un assassino. Questa amministrazione ha dimostrato coi fatti la precisa volontà di tutelare gli animali, realizzando un canile in cui ospitare i nostri amici a quattro zampe che sarà tra non molto inaugurato».