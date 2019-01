Un altro neonato morto a Brescia. Salgono a 4 le vittime in terapia intensiva

Sale a 4 il numero dei neonati morti nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia negli ultimi giorni. Un bambino nato prematuro sabato mattina è infatti deceduto a poche ore di distanza. Anche su questo caso l'ospedale ha disposto accertamenti. Nel frattempo, i carabinieri del Nas questa mattina hanno acquisito le cartelle cliniche di altri tre piccoli pazienti morti il 30 dicembre, il 4 e 5 gennaio scorsi. Tutta la documentazione è stata consegnata alla Procura di Brescia, che ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio colposo. Da quanto si è saputo da fonti investigative, però, al momento non sarebbero emersi collegamenti evidenti tra le morti dei quattro neonati, che versavano tutti in "condizioni di criticità" sia per il basso peso registrato alla nascita che per altre patologie. Sarà l'autopsia del bambino morto il 5 gennaio, che con ogni probabilità si terrà domani per dare modo a tutte le parti di partecipare nominando i propri consulenti, a permettere agli inquirenti di fare luce sull'accaduto.