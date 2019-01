Terremoto di 4.2 tra Lazio e Abruzzo. Gente in strada ad Avezzano. "No danni"

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata rilevata in provincia de L'Aquila con epicentro a a 3 km da Collelongo, tra Avezzano e Sora. Il sisma è stato rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 19:37. In un primo tempo l'Ingv aveva parlato di una magnitudo stimata tra 4.1 e 4.6. Il sisma è stato avvertito anche a Roma, Rieti, Latina e Frosinone. Non si hanno per il momento notizie su possibili danni a persone o cose.

#1gen 19:37, scossa di #terremoto ML 4.2 registrata a #Collelongo #LAquila. Al momento non sono pervenute alle sale operative dei #vigilidelfuoco richieste di soccorso o segnalazione di danni. La scossa è stata avvertita anche a #Roma #Latina #Frosinone 1 gennaio 2019

Paura e gente in strada nella Marsica, ad Avezzano. Al momento non risultano chiamate d'emergenza ai vigili del fuoco o al 118. L'epicentro dell'evento sismico è localizzato tra i comuni di Collelongo, San Vincenzo Valle Roveto e Villavallelonga.