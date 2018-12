Terremoto sull'Etna, crolli e feriti

Scossa nella notte di magnitudo 4.8 sull'Etna e almeno 10 persone ferite. È quanto emerso dalle due riunioni che si sono tenute, alle 4.30 e alle 6, nel Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. Paura e gente in strada nei paesi vicini all'epicentro del sisma tra Viagrande e Trecastagni in provincia di Catania. È la scossa più violenta da quando è cominciata l'eruzione dell'Etna lo scorso 24 dicembre.

Il centro più colpito è Fleri, una frazione di Zafferana Etnea, dove un uomo di 80 anni è stato estratto dalle macerie della casa crollata. I danni si registrano anche a Santa Venerina dove sono caduti calcinacci dalla facciata della chiesa principale Santa Maria del Carmelo in Bongiardo, a Zafferana Etnea e nell'Acese. Chiusi al traffico per ragioni di sicurezza un tratto dell'autostrada Catania-Messina A18, per la presenza di "lesioni" sospette sull'asfalto dopo la scossa.