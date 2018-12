Diciottenne si dà fuoco in piazza. Come il padre 5 anni fa

Erano da poco passate le 7 del mattino, quando una ragazza di 18 anni si è data fuoco in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure, vicino Savona. La ragazza è stata salvata dai sanitari del 118 che sono accorsi sul posto ma ha riportato gravi ustioni. Ancora non si conoscono le cause del gesto ma di certo si sa che 5 anni fa suo padre si era suicidato dandosi fuoco nello stesso luogo, afflitto da problemi economici e di salute.