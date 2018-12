Spray al peperoncino a scuola: trenta intossicati

Maxi-emergenza nell'Istituto tecnico industriale "G. Cardano" di Pavia in via Verdi dove, a causa dell'uso di uno spray al peperoncino, trenta persone sono finite in ospedale. A renderlo noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza-urgenza. Le ambulanze hanno soccorso due 15enni, mentre sono in trenta (tutti codici verdi) sono stati trasportati al San Matteo.