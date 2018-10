Accoltella il figlio di 14 anni e lancia la figlia di 6 dal balcone

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dall’aver agito in danno di minori, il 49enne che ha lanciato la figlia di sei anni dal balcone e accoltellato il figlio di 14 nell’appartamento di famiglia a Taranto. All’arrivo dei carabinieri l’uomo, che ha rischiato il linciaggio da parte dei vicini, ha opposto resistenza. Il fatto è accaduto nel quartiere periferico Paolo VI della città, secondo quanto si apprende al culmine di una lite tra l’uomo, gravato da precedenti specifici, e la madre dei bambini, che è l’affidataria dei figli della coppia. Il 49enne era infatti stato privato di recente della patria potestà. La più piccola, scaraventata dal terzo piano di una palazzina, è ricoverata in condizioni gravissime al Santissima Annunziata di Taranto; mentre il fratellino, portato in ospedale dallo zio e fratello del padre, non è in pericolo di vita.