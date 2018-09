Ponte Morandi, la Commissione accusa Autostrade: "Conosceva il degrado e non ha provveduto"

Autostrade per l’Italia «pur a conoscenza di un accentuato degrado del Viadotto e in particolare delle parti orizzontali » che mostravano «deficit strutturali non ha ritenuto di provvedere come avrebbe dovuto al loro immediato ripristino e per di più non ha adottato alcuna misura precauzionale a tutela della utenza». Lo si legge nella relazione della Commissione ispettiva del Mit, presieduta dall’ingegner Alfredo Principio Mortellaro, nominata dal ministro Danilo Toninelli subito dopo il crollo del 14 agosto. Nel documento si analizza in dettaglio il progetto di retrofitting elaborato dall’azienda ma si lamenta come la presentazione dell’intervento sul ponte «fattane da Aspi, come di un mero ripristino conservativo dell’opera al fine di ’allungarne la vita utilè, non ha consentito» alla Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT «di coglierne la complessità tecnica ed organizzativa e quindi l’opportunità di inviarlo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici». Inoltre si segnala come il fatto che siano stati i tecnici stessi di Aspi ha presentare - lo scorso 1° febbraio - il progetto di intervento sulla struttura rappresenti una «procedura irrituale ed inopportuna al fine di un esame neutrale del progetto». E comunque, osserva la commissione, «nessuno, né Autostrade, né la Divisione 4, né il CTA del Provveditorato, ha colto la necessità di valutare l’importanza del progetto e la sua coerenza con la particolare e complessa struttura portante» del viadotto.