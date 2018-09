"Vorrei vedere il mare". Ambulanza esaudisce il desiderio e si ferma in spiaggia

"Vorrei vedere il mare". Ambulanza si ferma e accontenta un anziano. A far conoscere la storia che ha commosso il web il figlio dell'anziano malato. «Volevo ringraziare i quattro angeli, volontari della Croce Rossa di Ivrea, che ieri ci hanno aiutato a trasportare il mio babbo in ambulanza da Carrara a Ivrea per ragioni di salute e hanno acconsentito a fargli vedere, forse per l’ultima volta, il mare». È il post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal figlio di un anziano che ha visto esaudito il desiderio di vedere il mare. L’ambulanza della Croce Rossa, ricevuta la richiesta dell’uomo, si è fermata sulla spiaggia di Marina di Carrara e i volontari che hanno trasportato la barella con l’anziano a pochi metri dal bagnasciuga. L’episodio ha commosso la comunità social, con decine di utenti che si sono voluti complimentare con gli operatori per un gesto - come ha scritto Paolo - «di poco costo ma dal valore inestimabile».