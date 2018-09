Arezzo, due morti all'Archivio di Stato per una fuga di gas argon

Due persone sono morte a causa di una fuga di gas in un locale dell'Archivio di Stato di Arezzo: si tratta di due dipendenti che sarebbero rimasti intossicati. Una terza persona è stata soccorsa dal 118. L'allarme è scattato intorno alle otto nella sede dell'Archivio in piazza del Commissario, nel centro di Arezzo, al momento dell'entrata dei dipendenti al lavoro. Sul posto polizia, carabinieri, vigili urbani e del fuoco. Zona transennata ed edificio evacuato e posto sotto sequestro. Le persone che inizialmente avevano inizialmente accusato malori sono state prese in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto anche con l'elicottero Pegaso, per le prime cure del caso e il successivo trasporto in ospedale dove è avvenuto il decesso.

La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta e la pm incaricata, Laura Taddei, ha effettuato un sopralluogo. "Le due persone", scese per verificare cosa avesse fatto scattare l'allarme nel locale-ripostiglio, "si sono trovate in un ambiente saturo di argon rimanendo intossicati: il gas non provoca scoppi ma brucia l'ossigeno", ha spiegato il dirigente dei vigili del fuoco di Arezzo Roberto Tommasini aggiungendo che "le nostre indagini dovranno appurare cosa sia accaduto".