Si era arrampicato con gli amici sul tetto del centro commerciale di Sesto San Giovanni, vicino Milano, ma il gioco si è trasformato in tragedia. Il gruppo scoperto dai vigilantes stava scappando quando uno di loro si è arrampicato in una condotta di areazione precipitando all'interno del cunicolo di metallo. Per il 15enne volato giù per oltre 25 metri non c'è stato nulla da fare. A recuperare il ragazzo, ancora vivo ma in gravissime condizioni, sono stati i vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) che si sono calati nel cunicolo con corde e imbraghi: il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda per le ferite riportate. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.