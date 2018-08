Nave Diciotti, Fico e Guardia Costiera contro Salvini

Sul caso Diciotti Guardia Costiera e Fico contro Salvini. E' botta e risposta tra il ministro dell'Interno e il delegato Cocer della Guardia Costiera italiana. «Dopo che il Pd e la sinistra hanno lasciato che l’Italia venisse invasa da più di 700mila immigrati quello "imbarazzante" sarei io? Roba da matti...Io non mollo amici, e vado avanti». Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini, replicando alle critiche rivolte al governo dal primo luogotenente Antonello Ciavarelli, delegato Cocer della Guardia Costiera. Nel frattempo prende la parola anche il presidente della Camera Roberto Fico. «La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema - sostiene Fico - Adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati - devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella Ue».