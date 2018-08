Ponte Morandi scricchiola, stop alle operazioni di recupero nelle case

Ponte Morandi scricchiola e i vigili del fuoco bloccano per ragioni di sicurezza il recupero dei beni nelle case. Dal moncone est del viadotto i rumori sospetti costringono i soccorsi a interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate di Sampierdarena. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini. È stato escluso che fossero rumori causati dal vento e sono stati attivati accertamenti tecnici ancora in corso. La zona rossa rimane interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche.