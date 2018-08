Si sblocca il caso della Diciotti. La nave è in rotta verso la Sicilia

«La nave Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della Guardia costiera hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l’Europa faccia in fretta la propria parte». Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. Ma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non ha dato né darà alcuna autorizzazione allo sbarco dalla nave Diciotti finché non avrà certezza che i 177 migranti a bordo andranno altrove. È quanto si apprende da fonti del Viminale, che spiegano che si attendono risposte dall’Europa.

Intanto la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla motonave Diciotti della Guardia Costiera con 177 migranti a bordo. «L’indagine, affidata alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e alla Squadra Mobile di Agrigento - si legge nella nota della Procura - oltre ad individuare scafisti e soggetti dediti al favoreggiamento della immigrazione clandestina, tende altresì a conoscere le condizioni dei 177 migranti superstiti a bordo dell’unità navale militare».