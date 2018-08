Trovata auto con altri morti: i dispersi restano due

Questa notte i soccorritori hanno trovato i resti di altri tre corpi all’interno di un’auto nel greto del torrente Polcevera. I vigili del fuoco hanno trovato l'automobile fra tra le macerie del viadotto. Il bilancio ufficiale delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova sale a 41 morti.

Intanto Genova si prepara a celebrare i funerali di Stato per le vittime del crollo del Ponte Morandi ma 17 famiglie hanno deciso per le esequie in forma privata, non senza risentimento. Uno dei primi ad esternare disappunto è stato il padre di Giovanni Battiloro, Roberto, uno dei quattro ragazzi morti di Torre del Greco. "Mio figlio - ha scritto sui social - non diventerà un numero nell'elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane". I funerali dei giovani si sono tenuti il 17 agosto. Gli altri "no" sono arrivati anche dalla famiglia di tre vittime di Pinerolo, nel Torinese. Privata sarà anche la cerimonia di Elisa Bozzo, 34enne di Busalla (Genova) e di Francesco Bello, 41 anni, di Serrà Riccò, sempre nel Genovese. Lontano dalle telecamere anche la cerimonia per la morte di Alessandro Robotti e la moglie Giovanna Bottaro, 50 e 43 anni, di Arquata Scrivia, nell'Alessandrino. Hanno fatto a meno della presenza dei politici anche Stella Boccia, 24 anni, e il peruviano Carlos Jesus Erazo Trujillo, 27 anni, i due fidanzati della provincia di Arezzo. Solo familiari anche per i funerali di Stella Boccia, 23enne nata a Somma Vesuviana (Napoli).