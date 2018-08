Autostrade: "Fondi alle famiglie delle vittime e ricostruzione del ponte"

Dopo i funerali di Stato Autostrade per l'Italia chiede scusa. L'amministratore delegato Castellucci e il presidente Cerchiai esprimono "profonda tristezza e cordoglio e vicinanze alle vittime" e annunciano la ricostruzione del ponte crollato in 8 mesi. "Realizzeremo un nuovo ponte. Otto i mesi che, gli studi ci dicono, servono tra demolizione e ricostruzione di una struttura in acciaio meno impattante per la Valpolcevera" spiega Castellucci.

"Abbiamo avuto la sensibilità di aspettare che i soccorritori soccorressero prima di dare comunicazioni ufficiali. Non era nostra intenzione urtare la suscettibilità di nessuno, ma se lo abbiamo fatto ce ne scusiamo" ha poi dichiarato l'ad che ha sottolineato l'interesse della società è quello che "la giustizia faccia il suo corso nella maniera più rapida possibile e confidiamo nella magistratura".