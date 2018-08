Tragedia a Genova. Il ponte Morandi, su cui scorre il tratto terminale dell’A10, è parzialmente crollato. Il disastro è avvenuto intorno alle 11.50. Ancora non si conoscono dettagli ma secondo quanto si apprende le macerie sarebbero cadute sulla sottostante via Fillak a Rivarolo. Ad aggravare la situazione il peggioramento della situazione meteo con la Protezione Civile regionale ha elevato da gialla ad arancione l’allerta per le ore della notte appena trascorsa.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 agosto 2018

La macchina dei soccorsi è partita immediatamente, e secondo i vigili del fuoco sotto le macerie ci sono "auto e persone". Soccorritori citati da SkyTg24 parlano di "disastro di dimensioni epocali" con "decine di morti". "Prima si è sbriciolato il pilone centrale, poi è venuto giù tutto il resto" su auto e pedoni sottostanti, racconta un testimone oculare.

Due persone sono state estratte vive tra le macerie dopo il crollo del Ponte Morandi sull'Autostrada A10 di Genova. Lo riferisce Amalia Tedeschi, funzionaria dei vigili del fuoco a Rainews24. Al momento sono al lavoro almeno 40 vigili del fuoco.