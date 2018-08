"I migranti pretendono Sky". Esplode il caso ma la Prefettura non conferma

"I richiedenti asilo vogliono avere Sky". E scoppia il caos. La notizia, rilanciata da un quotidiano locale di Vicenza, scatena subito i social dove gli utenti commentano e i post rimbalzano di bacheca in bacheca. "Loro protestano, pretendono e noi italiani?" scrivono denunciando il caso degli immigrati che vorrebbero l'abbonamento Sky e l'aria condizionata nel centro di accoglienza. La notizia diventa virale sulla rete tanto da far intervenire anche il sindaco di Vicenza. "Prima i doveri, poi i diritti, certe richieste non devono essere accolte per rispetto dei vicentini in difficoltà" dichiara il primo cittadino Francesco Rucco. E alla fine parla anche il ministro dell'Interno Salvini che sul suo profilo Twitter commenta:

Se questi signori, ospitati a spese degli italiani, non si trovano a loro agio nel nostro Paese sono pregati di trovarsi un'altra sistemazione.

Chi scappa dalla guerra non ha bisogno di Sky... https://t.co/8S6yDfrx7c — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 agosto 2018

Il caso monta, le proteste crescono ma, alla fine, la Prefettura di Vicenza non conferma la notizia: "Mai successo, hanno chiesto solo certificati di residenza" si legge su Repubblica.it. "Si sono presentate in modo assolutamente pacifico una quindicina di persone che hanno avuto un confronto con un nostro funzionario in merito a delle rivendicazioni che però non sono di nostra competenza e per questo sono stati rimandati alla Prefettura. Non c’è stata nessuna forma di protesta, ma solo un colloquio che abbiamo registrato come prevede la prassi. Se 15 persone che parlano con un funzionario pubblico sono una protesta allora all’anagrafe di Roma ogni giorno c’è una sommossa", hanno spiegato poi dalla Questura del capoluogo berico.