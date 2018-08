Nonostante le rassicurazioni della diretta interessata e del presidente della Fidal, Alfio Giomi, la partecipazione di Daisy Osakue agli imminenti Europei di Glasgow resta in bilico ed una decisione definitiva sarà presa solo venerdì prossimo. La discobola azzurra, selezionata per la rassegna continentale, si è sottoposta ad una visita medica per valutare le condizioni del suo occhio ferito a seguito dell'aggressione subita a Moncalieri due giorni fa. «L’atleta, visitata in data odierna dallo Specialista Oculista della ASL Città di Torino presenta abrasione ed edema retinico importante all’occhio sinistro post traumatico, trattata dallo Specialista con terapia antibiotica e corticosteroidea per via locale e sistemica - è il responso trasmesso dal settore sanitario Fidal - Venerdì 3 agosto l’atleta eseguirà un controllo oculistico presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, al fine di valutare se le condizioni cliniche e la terapia in atto siano compatibili con la partecipazione agli Europei di Berlino».