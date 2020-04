Fortnite e Travis Scott, con Astronomical la nuova musica diventa un videogioco

Travis Scott e Fortnite. Insieme per battezzare il nuovo modo di creare eventi musicali online. Il rapper statunitense entra nella piattaforma di gaming per proporre “Astronomical”, un concerto digitale in cui ascoltare il suo nuovo singolo. Per partecipare bisogna mettersi in fila e prenotare un posto in uno degli eventi in programma in base al fuso orario.

Per soddisfare la domanda su scala globale sono previste diverse repliche per i giocatori che vivono sparsi per il mondo: venerdì 24 aprile alle 16 (apertura sala d’attesa alle 15.30); sabato 25 aprile alle 6 (apertura sala d’attesa ore 5.30); sabato 25 aprile alle 17 (apertura sala d’attesa alle 16.30); domenica 26 aprile a mezzanotte (apertura sala d’attesa alle 23.30).

Su Fortnite Travis Scott è già diventato una skin ed è entrato far parte delle serie “Icone”: i giocatori hanno la possibilità di ottenere i suoi costumi e le sue emote esclusivi e sbloccare altri contenuti completando le sfide. I partecipanti ad “Astronomical” riceveranno anche l’Astroworld Cyclone Glider e due schermate di caricamento gratuite. La musica diventa un videogioco e conquista nuovi fan andandoli a scovare direttamente dove si annidano. In rete.