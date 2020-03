Altro che nemico. Internet salva la musica dal coronavirus

In questi giorni di quarantena da coronavirus stiamo assistendo al proliferarsi di concerti in diretta streaming sui social. Gianna Nannini e Gigi D'Alessio. E ancora Modà, Emma, Noemi, Francesco Renga, Tosca, Piero Pelù, Zucchero, Alex Britti e Ermal Meta hanno partecipato o parteciperanno all'iniziativa #iosuonodacasa. Live ripresi direttamente nei salotti o nelle sale-prova casalinghe delle maggiori popstar nostrane.

Viva la faccia. Finalmente possiamo ascoltare chi sa suonare e cantare e chi no. Senza trucco e senza inganno. E poi diciamocelo. E' la vera rivincita di Internet, considerato finora da molti un nemico della musica (almeno com'era intesa fino a una ventina d'anni fa). Certamente il web e la musica liquida hanno contratto i guadagni delle case discografiche ma oggi, in epoca di coronavirus, consentono agli artisti di tenersi in contatto col loro pubblico e lanciare messaggi positivi. D'ora in poi nulla sarà più come prima. Popstar, canta che ti passa.