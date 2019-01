Sanremo autarchico chiude le frontiere

Baglioni lo aveva detto anche in conferenza stampa. E per ora ha mantenuto la promessa: a Sanremo niente passerelle promozionali per nessuno, si viene solo per rendere omaggio alla musica italiana. E così finora la lista degli ospiti che saliranno all'Ariston è composta soltanto da artisti italiani (fatta eccezione per Tony Hadley e Jack Savoretti protagonisti dei duetti del venerdì). Da Bocelli col figlio Matteo a Giorgia, da Elisa a Venditti e Alessandra Amoroso. E ancora Fiorello, Maurizio Crozza e Luca e Paolo. Parlano tutti italiano. Insomma sembra proprio che il prossimo sarà un Festival autarchico. Col tentativo della musica italiana di farcela da sola. Sarà d'accordo anche l'Auditel?