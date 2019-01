Sanremo, ecco i nomi dei superfavoriti

Certo non è facile essere i superfavoriti per la vittoria finale. Tante aspettative e tanta pressione sulle spalle. Ma tant'è, qualcuno deve pur esserlo. A questo giro tocca a Ultimo e Il Volo. Sono loro i superfavoriti per la vittoria al Sanremo targato Baglioni al via il prossimo 5 febbraio. Secondo Snai e Bet365 il cantante è in cima alla classifica con "I tuoi particolari" quotata rispettivamente a 2 e 2.10. Per il giovane romano sarebbe la seconda vittoria di fila, visto che l'anno scorso si è imposto anche tra le Nuove Proposte. Seguono a ruota i tre tenorini de Il Volo la cui "Musica che resta" paga 2.75 e 3.50. A meno che, come dice il vecchio adagio, anche a Sanremo chi entra Papa non esca cardinale.