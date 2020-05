Con 8 milioni di telespettatori Le Fonti TV si conferma la prima TV su economia, politica e professioni, per il quarto anno di fila

(Milano 22 maggio 2020) - Format televisivi originali, analisi dei mercati, informazione e trading. Con le sue ore di diretta giornaliere Le Fonti TV ha superato alcune delle più blasonate reti televisive

Milano, 22 maggio 2020 – Le Fonti TV si riconferma l'unica live streaming television in Italia in grado di vantare un palinsesto all news, focalizzato nelle tematiche economiche, politiche, finanziarie, legali e nell'infotainment, con una programmazione 24/24 e 7/7. Tutto questo ha contribuito, per il quarto anno consecutivo, a consacrare Le Fonti TV come la prima televisione su economia, politica e professioni.

Grazie alla creazione dei nuovi studi televisivi, ancora più ampi ed attrezzati, Le Fonti ha avuto la possibilità di creare nuovi format, nuove trasmissioni ed organizzare svariate maratone televisive monotematiche. Solo la settimana dedicata al mondo HR ha superato le 85 ore di diretta, registrando più di 3,5 milioni di telespettatori collegati.

La sua crescita e la qualità dei suoi contenuti sono valsi a Le Fonti TV la posizione nella classifica Leader della Crescita del Sole24Ore, a cui è seguita la menzione nel ranking Europe’s Fastest Growing Companies del Financial Times.

Negli studi televisivi non mancano grandi nomi del giornalismo come Alan Friedman e il suo programma Faccia a Faccia, in cui si confronta con economisti, imprenditori e banchieri, Debora Rosciani, storica voce di Radio24 e la trasmissione di Antonello Piroso, con il suo format “#LVDP – La versione di Piroso”, che si propone di dare spunti interpretativi e critici alle principali notizie sul fronte politico, economico e di cronaca.

Nelle prossime settimane Le Fonti TV organizzerà nuovi summit monotematici con i grandi nomi del settore, dall’8 al 14 giugno non perdetevi la manifestazione dedicata al Ditto Penale d’Impresa http://www.lefonti.tv/penale-di-impresa-tv-week/.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

