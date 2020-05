Arriva la Masterclass dedicata a pane e cioccolato

(Perugia, 20 maggio 2020) - Perugina Nero ha coinvolto due grandi esperti per regalare il perfetto abbinamento tra pane e cioccolato fondente con le regole da seguire. Il percorso di degustazione fa parte di “Pro-gramma Nero”, le Masterclass dedicate agli abbinamenti col cioccolato fondente Perugina.

Uno è il “cibo degli dei” l’altro è il “nutrimento degli angeli”, denominati storicamente così, cioccolato e pane sono due prodotti semplici che abbinati insieme sono in grado di regalare un’esperienza gustativa unica apprezzata sia da grandi che da piccoli. Città dopo città, regione dopo regione, l’Italia ha una ricca tradizione panificatoria; ecco perché Perugina Nero crea la Masterclass “Programma Nero” dedicando ad essa un percorso di degustazione che accompagna le tante varietà di pane al cioccolato fondente di cui è il massimo esperto. La Masterclass vuole essere anche una celebrazione delle tradizioni e culture italiane, in particolare quella di tornare a cucinare le cose semplici, che ci ricorda il lato bello dello stare a casa, riscoprendo genuinità e semplicità. Per fare questo, Perugina Nero ha coinvolto 2 grandi esperti dell’enogastronomia e della pasticceria italiana Il primo è il Maestro Cioccolatiere AlbertoFarinelli, della Scuola del Cioccolato Perugina. Il secondo uno dei più grandi sommelier italiani, Giuseppe Vaccarini, autore tra l’altro del libro “Cioccolato Codex Nero Fondente” (Hoepli), la bibbia del cioccolato fondente dedicata agli amanti del cioccolato fondente.

1. Cioccolato e Pane, un abbinamento semplice ma vincente

Cioccolato e pane in abbinamento, sono due prodotti in grado di soddisfare il palato di tutti. Storicamente era la merenda dei piccoli ed oggi continua ad essere apprezzato anche dagli adulti perché è un “accostamento che ‘funziona' sempre, in ogni occasione e modo” - come afferma Giuseppe Vaccarini - “Difficilmente essi ‘annoiano’ o stancano il palato: il piacere di gustarli rimane intatto fino all’ultimo boccone.” Questi due componenti sono in grado di esaltarsi vicendevolmente facendo emergere la loro personalità. I due prodotti sono entrambi ottenuti dalla macinazione di semi e subiscono processi di fermentazione, essiccamento e miscelazione; si presentano di colore sia bianco che marrone scuro e le loro componenti aromatiche sono numerosissime.

2. Le regole per una perfetta combinazione

Unire cioccolato e pane è facile ma per ottenere la combinazione ideale è necessario seguire alcune regole. Un cioccolato fondente al 70% ad esempio, si combina in modo eccezionale con del pane che si presenti croccante, cavo e con poca mollica. In questo caso la sensazione dolce del pane deve essere appena accennata e percepita solo dopo alcuni minuti che il boccone è in bocca ed è stato opportunamente masticato. Nel caso contrario, invece, un cioccolato particolarmente amaro e più aspro come quello all’85% deve essere ingentilito e smorzato da un pane ricco di mollica, che stimola la salivazione e la cui percezione di dolcezza è rapida e abbondante. Ideale, dunque, il pane pugliese o il pan carrè. Il pane sciocco, ovvero privo di sale, come quello toscano, è ottimo con il cioccolato allo zenzero poiché questi frutti contengono una discreta percentuale di sali minerali in grado di completare quelli mancanti del pane. Accattivante è l’accostamento del cioccolato con le fave di cacao con il “Pane forte” di Sicilia ovvero un pane ottenuto con farina di grano tenero, lievito naturale e sesamo. Difficilmente invece si crea una buona armonia tra il pane all’olio e il cioccolato, poiché la sensazione grassa del pane non permette di percepire perfettamente quella del burro di cacao presente nel cioccolato.

3. Michetta e Fondente Extra 70%

Alla michetta, pane croccante originario della Lombardia si abbina perfettamente il cioccolato Perugina Nero Fondente Extra 70%. La michetta è un pane di forma rotonda, con la base piatta e la tipica incisione a stella, vuoto all’interno per effetto di una prolungata lievitazione dell’impasto. Insieme incantano il palato per la lunga durata, la delicata dolcezza e i sapori persistenti che ricordano i frutti rossi e il pepe.

4. Biova e Fondente Extra 85%

La biova piemontese, caratterizzata da una mollica molto morbida e dal sapore sapido, ha delle percezioni leggermente acidule che si armonizzano perfettamente con Perugina Nero Fondente Extra 85%, un cioccolato ricco, dal sapore intenso e piccante, con note di noce e noce moscata.

5. Pane ai multi cereali e Fondente Extra 95%

Il pane ai multi cereali ha gusto e sapori complessi e grevi, ed è generalmente preparato in pani che variano dai 500 g ai 1500 g, particolarmente ricchi di mollica morbida e compatta e mediamente alveolata. Tutte le varianti di questo pane sono eccezionali e in grado di creare una perfetta armonia con il cioccolato Perugina Nero Fondente Extra 95%.

6. Pane al sesamo siciliano e Fondente ai Semi di Cacao

Il pane al sesamo siciliano, preparato con grano tenero con le caratteristiche del cioccolato Perugina Nero Fondente Extra Semi di Cacao dalla delicata dolcezza, note caramellate e croccantezza. Nella Sicilia del ‘500 questo pane era destinato alle città e alle classi meno abbienti; il suo peso non supera i 100 g, è cotto in forno molto caldo, ha forma di un torciglione o treccia con tagli nella parte superiore ed è cosparso da “cimino” (sesamo). La fragranza del pane e le percezioni aromatiche del sesamo insieme alla qualità del cioccolato semi di cacao creano sensazioni vigorose e assai aromatiche.

7. Baguette e Fondente Extra al Pistacchio

La baguette, pane di tradizione francese, ha una crosta di colore dorato ed è ricco di mollica, ideale per accompagnare gradevolmente le note dolci di un cioccolato come Perugina Nero Fondente Extra Pistacchio croccante

8. Grissini Rubatà e Fondente Extra all’Arancia

Il grissino simbolo della cucina piemontese, è noto per essere sottile, friabile, fragrante, irregolare e polveroso di farina, stirato a mano e leggermente ingrossato al centro. La sua dolcezza contrasta perfettamente la leggera acidità degli agrumi e il delicato amaro del cioccolato Perugina Nero Fondente Extra Arancia intensa. È un abbinamento all’insegna della croccantezza, perché ambedue i prodotti in bocca creano un suono piacevole che stimola la salivazione.

9. Pane Toscano e Fondente Extra allo Zenzero

Il pane toscano, caratterizzato dal sapore sciocco, è perfetto da abbinare al Perugina Nero Fondente Extra Cristalli allo Zenzero che con la sua rugosità dovuta alle scaglie di zenzero, esalta i caratteri olfattivi e gustativi della crosta di questo pane. Altrettanto importanti, al fine di una perfetta armonizzazione con il cioccolato, sono la crosta dal colore e dall’aroma di nocciola chiaro, friabile e croccante e la mollica bianca, soffice e dal profumo di nocciola tostata. Il sapore leggermente speziato del cioccolato, dovuto allo zenzero, completa i sapori della mollica e li rende percettibili a lungo.

