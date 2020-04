Unirsi per offrire un olio di palma ecosostenibile senza deforestazione è più che mai un'esigenza critica

La RSPO risponde alla comunicazione della Commissione Europea "Intensificazione dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"

ZOETERMEER, Paesi Bassi, 29 aprile 2020 /PRNewswire/ -- La Tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile (RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil) ha pubblicato oggi un documento di posizione - "Delivering Deforestation-free Sustainable Palm Oil" (cioè "Offrire olio di palma ecosostenibile senza deforestazione") - approvato dal Comitato permanente per lo sviluppo del mercato della RSPO, in risposta alla comunicazione della Commissione Europea "Intensificazione dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". La RSPO accoglie con favore l'introduzione di misure e iniziative diverse volte a ridurre l'impatto climatico dei consumatori europei su varie derrate, tra cui l'olio di palma, e a collaborare all'attuazione degli obiettivi di sviluppo ecosostenibile dell'ONU e dell'accordo di Parigi sul clima.

La RSPO e la commissione dei membri del mercato sottolineano che iniziative volontarie quali la RSPO possono spingersi solo fino a un certo punto, e che è urgentemente necessario il sostegno dei governi per far pendere la bilancia verso filiere senza deforestazione; per far sì, cioè, che l'olio di palma ecosostenibile diventi la norma. L'azione normativa rappresenta un'opportunità per i governi di partecipare alla soluzione già offerta dalla RSPO e di propagare conformità e due diligence, oltre a creare condizioni di mercato paritarie per le aziende. I governi svolgono un ruolo fondamentale nell'informazione del pubblico, nella riformulazione della storia dell'olio di palma da un punto di vista diverso, e nel far rispettare gli impegni assunti volontariamente dal settore. Per ridurre al minimo il rischio di ulteriore deforestazione globale, la RSPO ritiene che la collaborazione tra i settori agro-merceologici, le filiere, i governi e le ONG sia indispensabile per arrestare la deforestazione e proteggere le foreste, gli habitat della fauna e della flora selvatica e le aree di biodiversità.

Inke van der Sluijs, responsabile delle operazioni della RSPO in Europa, ha dichiarato: "In questi tempi incerti e difficili, non possiamo discostarci dai nostri impegni di ecosostenibilità per il 2020 e oltre. Sostenendo la certificazione dell'olio di palma ecosostenibile, i governi incoraggeranno le filiere di approvvigionamento che non comportano la deforestazione e determineranno il futuro delle nostre foreste". Lavorando in stretta collaborazione con i suoi membri, la RSPO continuerà a sviluppare gli strumenti e a promuovere l'innovazione per contribuire a proteggere le foreste del pianeta e le comunità locali.

Per favorire i cambiamenti di cui abbiamo urgente bisogno, la RSPO, le imprese e i governi devono lavorare insieme in modo fattivo per rispondere alle sfide emergenti in un panorama in continua evoluzione. La RSPO accoglie con favore la comunicazione della Commissione UE "Intensificazione dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" e offre il proprio contributo ad affrontare i problemi individuati sia dalla Commissione che dal Parlamento europeo.

La Tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile (RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil) è una associazione internazionale senza scopo di lucro che riunisce le parti interessate dei diversi settori dell'industria dell'olio di palma, compresi i produttori, gli operatori impegnati nell'elaborazione o nel commercio dell'olio di palma, i produttori di beni di consumo, i dettaglianti, le banche e gli investitori, le ONG per la tutela dell'ambiente e la conservazione della natura e le ONG sociali o di sviluppo.

