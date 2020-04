Supermicro svela un portafoglio di soluzioni di infrastrutture iperconvergenti per virtualizzazione ottimizzate per il carico di lavoro e convalidate da Red Hat

Un ampio portafoglio di sistemi Supermicro convalidati con Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization (RHHI-V) offre prestazioni ottimizzate per diversi carichi di lavoro

SAN JOSE, California, 29 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader nelle soluzioni di calcolo di livello enterprise, per lo storage, il collegamento in rete e per le tecnologie informatiche ecologiche, ha introdotto diversi sistemi fatti su misura per operare con Red Hat Hyperconverged Infrastructure con uno dei principali open hyperconverged software. Supermicro ha collaborato con Red Hat per sviluppare delle configurazioni avanzate basate su sui server leader del settore di Supermicro dotati delle ultime tecnologie. Questi sistemi, ora disponibili, danno ai clienti nuove opzioni durante l'impostazione dell'architettura dell'infrastruttura.

La soluzione open HCI di Supermicro, basata su Red Hat Hyperconverged Infrastructure, include BigTwin, SuperServer e Ultra platform che offrono configurazioni eccezionali per calcolo, storage e collegamento in rete. I BigTwin™ SuperServer offrono quattro sistemi hot-pluggable con fattore di forma 2U con quattro nodi server a doppio processore e fino a 24 DIMMs e NVMe ad alte prestazioni. Il BigTwin SuperServer sfrutta 12 nodi, 672 compute core per cluster, una memoria totale di 4,608GB e l'utilizzo di NVMe porta lo storage totale a 138TB per carichi di lavoro di densità. Gli Ultra SuperServer hanno tre opzioni che vanno da tre, a sei e 12 nodi; compute core da 96, 240, e 672; e una memoria totale di 384GB, 1152GB, e 4608GB per cluster. Lo storage totale va da 72TB a 230TB per cluster in base all'architettura di sistema.

"Abbiamo un rapporto consolidato con Red Hat per portare innovazioni tecnologiche a beneficio dei nostri clienti comuni," ha affermato Raju Penumatcha, vicepresidente senior e responsabile capo prodotto, Supermicro. "Abbiamo maggiormente potenziato il nostro portafoglio convalidando con Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization – una soluzione open-source HCI – offrendo più valore ai nostri clienti con maggiore automazione della gestione dell'infrastruttura, più efficienza e diminuendo il TCO."

"I clienti hanno bisogno di soluzioni open, flessibili e iperconvergenti. Red Hat e Supermicro si impegnano a fornire soluzioni integrate open source. Insieme offriamo soluzioni di infrastrutture flessibili per organizzazioni per semplificare la fornitura di risorse di calcolo, storage e collegamento in rete con sicurezza," ha affermato Terri Hall, vice presidente, Global Partners & Alliances, Red Hat.

Le offerte di HCI di Supermicro si basano sui potenti processori di seconda generazione Intel Xeon Scalable, incluse opzioni di accelerazione hardware tra cui la memoria persistente Intel® Optane™ DC e fino a 25Gb di networking per i carichi di lavoro esigenti.

La soluzione open source HCI di Supermicro è ottimizzata per ridurre l'impronta IT offrendo allo stesso tempo facilità d'uso sfruttando gli strumenti di gestione Red Hat Ansible Automation. Red Hat Hyperconverged Infrastructure offre un pacchetto software singolo abbinato con un modello semplificato di sviluppo che aiuta a ridurre le spese in conto capitale (CapEx) e le spese operative (OpEx).

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader di tecnologie per server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per data center, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

