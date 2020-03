Coronavirus: Hal Allergy estende a tutta Italia il counseling telefonico gratuito

(Roma, 31/03/2020) - Roma, 31/03/2020 - Grande Adesione al progetto di Counseling Telefonico PRIMA LINEA, servizio totalmente gratuito rivolto ai medici e gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Coronavirus.

Il progetto di Counseling Telefonico PRIMA LINEA, lanciato una settimana fa, per le regioni del Nord, dall’azienda farmaceutica HAL Allergy in collaborazione con Avalon Counseling, oltrepassa il Rubicone per essere esteso a tutta L’ITALIA.

A seguito del grande numero di telefonate arrivate a Prima Linea, la HAL Allergy ha deciso di ampliare il servizio a tutte le regioni Italiane, nessuna esclusa.

Il progetto di Counseling Telefonico gratuito nasce con l’obiettivo di fornire un sostegno immediato al personale impegnato in questa difficile emergenza e che sta sostenendo non solo turni massacranti ma un carico emotivo drammatico.

“Lo abbiamo esteso a tutta Italia” -commenta Sabrina de Federicis, country manager dell’azienda-, “perché sentiamo forte il bisogno di contribuire e dare un sostegno a tutti gli operatori sanitari. Sappiamo che il loro benessere rappresenta un bene prezioso da tutelare, per loro stessi e per il lavoro che stanno svolgendo per l’intera collettività. La generosità che li porta ad offrire il proprio contributo spontaneamente, anche a rischio della vita stessa, è straordinaria e merita un’attenzione unica”.

“Per questo abbiamo creato PRIMA LINEA, per dare a loro uno spazio d’ascolto dove poter alleggerire le tensioni e il peso della giornata. "

Chiamando il numero 06 69310443 dalle ore 17 alle ore 20 di tutti i giorni della settimana, si può avere un colloquio immediato, gratuito e senza prenotazione. Il servizio sarà ottemperato dai professionisti Avalon secondo il rispetto della riservatezza e del segreto professionale richiesto dal codice deontologico. Il servizio sarà attivo fino al 23 Aprile 2020.

Per ulteriori informazioni scrivere a: info@halallergy.it o chiamare al numero 3386245224.

Hal Allergy è un’azienda internazionale che opera dal 1959 nella ricerca, sviluppo e produzione di terapie desensibilizzanti per le allergie da inalanti. Benessere dei pazienti e sostenibilità ambientale, insieme al supporto di progetti e progettualità che operano nel sociale, sono sempre stati il filo conduttore dell’azienda, nell’ottica di partecipazione attiva alla crescita della qualità della vita della collettività. Il sito italiano è: https://www.hal-allergy.com/it.

Avalon Counseling, riconosciuto dall’Associazione professionale di categoria A.N.Co.Re, propone un approccio al counseling basato sulla Media- Comunic-Azione, modello teorico elaborato da Zuleika Fusco (Counselor Relazionale Supervisor – iscrizione n°43 Ancore) che mira alla formazione di Esperti Umanisti nella Ricerca e nella trasformazione. Il sito è: www.centroavalon.it.