Helen Doron English: le lezioni di inglese durante l’isolamento per Coronavirus

(Milano 30 marzo 2020) - Le lezioni di inglese online di Helen Doron English sono un grande successo durante le settimane di isolamento domestico per il Coronavirus.

Milano, 30 Marzo 2020. HelenDoron@Home è la soluzione che il franchising Helen Doron Englishha lanciato in modo che le lezioni di inglese per bambini dai 3 mesi ai 19 anni (tipicamente fatte dal vivo negli oltre 1100 Centri sparsi nel mondo di cui 120 in Italia) non si fermino durante lo stato di allarme e l’isolamento per la crisi COVID-19.

In questi tempi difficili, Helen Doron English si impegna a continuare a offrire la migliore istruzione possibile portando le lezioni nelle case di tutti i suoi studenti. Per questo, e in pochi giorni, il franchising ha dovuto adattarsi rapidamente a questa nuova ed eccezionale situazione, cercando di mantenere la routine dei bambini, fornendo a tutti i suoi studenti lezioni online. "Se non puoi andare in classe, le lezioni verranno da te", garantiscono da Helen Doron English.

HelenDoron@Home, impegno educativo e divertente nei momenti difficili

Seguendo da vicino l'evoluzione del Coronavirus (dato che è presente in 38 paesi tra cui la Cina), l'azienda ha deciso di dare priorità alla risposta rapida ed efficace a questa straordinaria situazione, in modo che famiglie, insegnanti e Learning Centers possano continuare con un apprendimento di qualità. Per questo, la sede centrale ha lanciato qualche settimana fa il programma HelenDoron@Home, una soluzione ad hoc che garantisce l'apprendimento online durante le giornate di isolamento in casa. L'obiettivo era trovare soluzioni che supportino l'apprendimento in questi tempi difficili, in modo che i bambini si intrattengano e continuino a divertirsi mentre imparano l'inglese.

Grazie alla rapida organizzazione, già prima che i vari governi europei decretassero lo stato di lock down nazionale, i centri Helen Doron stavano già comunicando con i genitori per tenerli informati e iniziare le lezioni online. Il franchising, leader mondiale nell'industria dell'insegnamento dell'inglese come seconda lingua (ESL), garantisce che le prestazioni rapide siano dovute al grande talento del suo team pedagogico diretto da Helen Doron scienziata linguista e creatrice del metodo di apprendimento, che lavora in modo coordinato e globale.

Con le lezioni online "garantiamo che il livello di qualità, connessione personale, divertimento e impegno rimangano come sempre", ha dichiarato Raffaele Forgione – Country Manager per Italia e Spagna di Helen Doron English.

La risposta dei genitori e la frequenza alle lezioni online, è stata un grandissimo successo sia in Italia che in Spagna

Il programma HelenDoron@Home ha avuto un'accoglienza fantastica tra i genitori, che sono stati "molto ricettivi nei confronti dell'iniziativa e delle lezioni online". La partecipazione a lezioni remote durante queste prime settimane è stata un successo e "i nostri insegnanti hanno impartito le lezioni con l'approccio divertente e didattico che caratterizza il metodo Helen Doron English", affermano.

“Volevo solo ringraziarti per il gesto. È la cosa migliore che abbiamo visto in queste settimane dai centri educativi ”, afferma uno dei genitori che ha condiviso le sue impressioni attraverso i Social Network. Il franchising assicura che “Helen Doron è qui per intrattenere e far divertire tuo figlio mentre impara. Le nostre lezioni online assicureranno che il percorso dell'apprendimento continui, da un punto di vista divertente e familiare, mantenendo il contatto con i nostri insegnanti certificati che hanno dimostrato la loro professionalità e versatilità in questa particolare situazione. "

Questo è il metodo Helen Doron English

Helen Doron English insegna inglese ai bambini dai 3 mesi ai 19 anni, adattando i corsi a tutti i livelli e stili di apprendimento, facilitando l'apprendimento e soddisfacendo i più alti standard accademici.

Il metodo di insegnamento dell'inglese Helen Doron si basa su anni di esperienza e conoscenza. L'attenzione a rendere l'apprendimento divertente, in piccoli gruppi, con ascolto ripetuto in sottofondo e un rinforzo positivo testato nel tempo. Ogni classe è progettata con una varietà di attività per soddisfare ogni stile di apprendimento. Materiali di apprendimento unici presentano storie, canzoni e animazioni originali per rendere l'apprendimento gioioso e stimolante.

I programmi di Helen Doron sono progettati da un team specializzato di esperti linguistici e pedagogici. "Oltre a insegnare l'inglese, i corsi insegnano valori importanti, lezioni di vita e come diventare migliori cittadini del mondo", affermano.

