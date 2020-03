La versione internazionale di Tencent Meeting approda online in più di 100 mercati con la sua offerta di meeting gratuiti per un massimo di 300 partecipanti

Tencent Meeting supporta il lavoro da casa di un'utenza globale

SHENZHEN, Cina, 22 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Tencent Meeting, applicazione per videoconferenze basata sul cloud, ha svolto un ruolo attivo nella lotta contro l'epidemia globale, lanciando una versione internazionale dell'app che, a partire dal 20 marzo, è diventata disponibile online in più di 100 paesi e regioni nel mondo, inclusi Malesia, Singapore, India, Tailandia, Giappone, Hong Kong (regione amministrativa speciale cinese) e Macao (regione amministrativa speciale cinese). Gli utenti dovranno semplicemente cercare VooV Meeting e scaricare l'applicazione da App Store e Google Play per organizzare, grazie a Tencent Meeting, conferenze online gratuite, cui possono partecipare fino a 300 persone per volta.

Lori Wu, vicepresidente di Tencent Cloud, ha dichiarato: "Vista l'escalation del numero di casi di COVID-19 fuori dalla Cina, abbiamo voluto fornire agli utenti di altri paesi e regioni la possibilità di lavorare da remoto e, in conformità con le normative locali, abbiamo in programma l'implementazione del servizio in tutto il mondo."

Tencent Meeting, applicazione per video e audio conferenze sviluppata da Tencent Cloud, è nata alla fine di dicembre 2019. A due mesi dal lancio, l'applicazione è diventata una delle più popolari in Cina, con un numero quotidiano di utenti attivi superiore ai 10 milioni.

A fine gennaio, con l'esplosione dell'emergenza COVID-19 in Cina, Tencent Meeting ha messo a disposizione gratuitamente la funzionalità per svolgere conferenze online con un massimo di 300 partecipanti per volta, per supportare la lotta contro l'epidemia. Un incredibile numero di organizzazioni si è affidato in quel periodo a Tencent Meeting per le telecomunicazioni, mentre le scuole si sono avvalse della piattaforma per la didattica online a distanza e la formazione.

Per gestire l'impennata della domanda degli utenti durante l'epidemia, Tencent Meeting ha ampliato le risorse informatiche aggiungendone di nuove per scalare la propria capacità, integrando 1 milione di core CPU alla rete, con un'aggiunta totale di oltre 100.000 CVM nel giro di otto giorni, registrando un nuovo record nel settore del cloud computing cinese.

A metà marzo, con il ritmo accelerato di ripresa della produzione e i dipendenti che tornano al lavoro, decine di migliaia di aziende e uffici pubblici hanno integrato Tencent Meeting nella nuova routine lavorativa. L'accesso, le offerte, i colloqui, gli interventi formativi e altre pratiche collaborative avvengono sul cloud, a segnalare la nascita e il consolidamento di un nuovo trend sul funzionamento dei luoghi di lavoro.

Per rispondere alle esigenze degli utenti nell'ufficio cloud, Tencent Meeting continua ad aggiornare le funzioni e i servizi chiave, con ben 14 aggiornamenti lanciati in 40 giorni. Tencent Meeting prosegue l'ottimizzazione per fornire agli utenti di tutto il mondo servizi di conferenza in HD basati sul cloud funzionali, sicuri e affidabili per aiutare gli utenti a svolgere meeting.

