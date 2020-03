ETS introduce una soluzione da casa per il test TOEFL iBT® e per il test generale GRE® a seguito della pandemia da coronavirus

Questi test da casa forniscono un'opzione adatta, flessibile e sicura per svolgere gli esami mentre i test center sono chiusi

PRINCETON, New Jersey, 23 marzo 2020 /PRNewswire/ -- ETS, leader mondiale nelle soluzioni di valutazione formativa e di apprendimento, ha annunciato oggi di aver introdotto una soluzione di esame da casa per il test TOEFL iBT® e per il test generale GRE®, per dare la possibilità a coloro che sono stati colpiti dalla pandemia del coronavirus (COVID-19) di poter effettuare il test. I test saranno svolti sotto la supervisione da remoto, in tempo reale, di persone fisiche grazie al sistema di monitoraggio ProctorU® , la soluzione leader per svolgere esami online. Gli studenti potranno sostenere il test TOEFL iBT® Special Home Edition a partire da giovedì 26 marzo, mentre il test generale GRE potrà essere sostenuto da casa a partire da venerdì 27 marzo.

Le registrazioni online sono aperte a partire da lunedì, 23 marzo nei seguenti paesi e regioni amministrative:

ETS sta lavorando per rendere accessibili, nelle prossime settimane, queste soluzioni da casa in altri paesi. Per ogni test saranno disponibili diverse opzioni organizzative, con possibilità di numerosi orari ogni settimana.

Queste soluzioni da casa sono identiche nel contenuto, nel formato, nell'esperienza di schermo, nel punteggio e nel prezzo al test TOEFL iBT e al test generale GRE che vengono svolti all'interno dei test center. Tutto ciò che è fornito agli studenti nei test center, come ad esempio la possibilità di avere un'anteprima, saltare i quesiti, correggere e modificare le risposte nel test generale GRE, e la possibilità di vedere il punteggio della lettura e della comprensione orale alla fine del test TOEFL iBT, verrà garantito a coloro che svolgeranno l'esame in questa modalità.

"L'imperativo per noi era creare una soluzione tempestiva, flessibile e affidabile che permettesse agli studenti di poter svolgere questi esami, e dare loro l'opportunità di effettuare le iscrizioni urgenti che li porteranno a continuare il loro percorso di formazione," ha affermato Alberto Acereda, Executive Director e Global Higher Education Division di ETS. "I test svolti avranno la stessa validità e affidabilità di quelli svolti nei test center solo i candidati potranno restare comodamente a casa."

ETS sta prendendo ogni precauzione per assicurare che gli esami che saranno svolti da casa dagli studenti rispettino gli elevati standard in termini di validità, affidabilità e sicurezza. A questi test verranno applicate le migliori misure di sicurezza della categoria che si avvalgono della supervisione umana in tempo reale e della tecnologia di intelligenza artificiale per rilevare e rispondere anche all'inconveniente più difficile da scovare.

"Siamo consapevoli delle sfide che coloro che svolgono i nostri esami stanno affrontando in tutto il mondo e siamo contenti di poter offrire oggi un'opzione per svolgere da casa, in sicurezza, il test senza per questo compromettere l'integrità dei nostri esami," ha dichiarato Srikant Gopal, Executive Director del programma TOEFL®. "L'ETS è orgogliosa delle sue misure di sicurezza per i test, e questa soluzione è coerente con gli elevati standard autoimposti, su cui si basano le istituzioni di tutto il mondo che confidano nel fatto che questi test riescono a fornire un quadro accurato delle capacità di chi lo svolge."

Per registrarsi al test TOEFL iBT Special Home Edition, gli studenti possono accedere o creare un account ETS visitando il sito www.ets.org/mytoefl, per registrarsi al test generale GRE da casa, gli studenti possono accedere o creare un account ETS visitando il sito www.ets.org/mygre. Una volta effettuata la registrazione, gli studenti possono selezionare e pagare il loro esame. Finite queste operazioni, riceveranno una email da ProctorU con le istruzioni per programmare la data e l'orario del loro esame.

Per avere una spiegazione esaustiva sul processo di registrazione, visitare il sito www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/ per il test TOEFL iBT e www.ets.org/s/cv/gre/at-home/ per il test generale GRE.

###

Informazioni su ETS

Alla ETS, portiamo avanti i principi di qualità e equità nell'insegnamento per le persone di tutto il mondo attraverso la creazione di valutazioni che si basano su ricerche rigorose. ETS fornisce ai singoli, agli enti di insegnamento e alle agenzie governative soluzioni personalizzare per certificazione di insegnanti, apprendimento della lingua inglese, insegnamento elementare, secondario e superiore, attraverso ricerche, analisi e studi sulle politiche educative. Fondata nel 1947 come organizzazione senza fini di lucro, ETS sviluppa, gestisce e valuta oltre 50 milioni di test l'anno, tra cui i test TOEFL® e TOEIC®, i test GRE® e le valutazioni The Praxis Series®, in oltre 180 paesi e in più di 9.000 sedi in tutto il mondo. www.ets.org