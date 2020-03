Appian offre un'applicazione gratuita per gestire l’emergenza COVID-19

(Milano 19 marzo 2020) - Milano – 19 marzo 2020 – Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi di aver creato l'applicazione gratuita COVID-19 Response Management per le imprese e gli enti pubblici la quale, tenendo fede all’impegno di Appian di rendere le sue soluzioni quanto più veloci possibile, è configurabile e utilizzabile in appena due ore.

COVID-19 Response Management attiva un centro di comando centrale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti. Traccia lo stato di salute, l'ubicazione, la cronologia dei viaggi e tutti i dettagli relativi a casi di COVID-19. I datori di lavoro possono vedere lo stato di salute e le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti, per area geografica e dipartimento. L'applicazione viene eseguita nel Cloud certificato HIPAA di Appian.

COVID-19 Response Management consente alle organizzazioni di offrire un supporto comunitario ai propri dipendenti. Ciò perchè Appian crede che i luoghi di lavoro siano qualcosa di più di un “semplice lavoro”, sono comunità che hanno bisogno di coalizzarsi in tempi difficili. Per uso interno, Appian ha creato e automatizzato un "COVID-19 Help Department" con lo scopo di mettere in contatto i dipendenti volontari con altri dipendenti che hanno bisogno di assistenza. Appian ha decine di volontari che fanno attività utili per i lavoratori: consegnare generi alimentari, offrire un passaggio, dare una mano a casa o creare connessioni in ambienti virtuali. Nell'applicazione che l’azienda annuncia oggi, Appian porta la stessa funzionalità a qualsiasi azienda che voglia implementarla.

Le organizzazioni possono richiedere, rilasciare e installare l'applicazione COVID-19 Response Management in sole due ore. Non devono essere clienti di Appian per utilizzare questa applicazione e non è richiesta alcuna competenza specifica su Appian. Le organizzazioni che implementano COVID-19 Response Management possono accedere l'Application Desk COVID-19 di Appian per assistenza; verranno accompagnate passo per passo nel processo di configurazione fino a quando l'applicazione non sarà pronta e funzionante. Questo servizio, analogamente al software, è offerto gratuitamente.

Le soluzioni Appian vengono già utilizzate dalle organizzazioni Global 2000 nei servizi finanziari, farmaceutici, manifatturieri e di altro tipo per gestire la propria risposta al COVID-19. Il software Appian aiuta queste organizzazioni a muoversi rapidamente, adattarsi ai cambiamenti e coordinare una forza lavoro eterogenea, esattamente ciò che è necessario ora.

“Centralizzare informazioni affidabili sulle persone che lavorano con noi, su dove si trovano e di cosa potrebbero aver bisogno e raggiungere l'intera comunità è la chiave per coordinare la nostra organizzazione durante le situazioni di crisi. Durante la stagione degli uragani del 2018, Appian ci ha aiutato a costruire e diffondere un'applicazione per monitorare la nostra comunità di 50.000 studenti in un solo giorno. La utilizziamo per garantire la sicurezza dei nostri studenti e dei docenti durante tutte le crisi", ha affermato Sidney Fernandes, CIO presso la University of South Florida.

Le organizzazioni qualificate composte da 1.000 o più dipendenti che desiderano utilizzare l'applicazione COVID-19 Response Management di Appian possono inoltrare la propria richiesta al seguente link www.appian.com/covid-19-response-management.

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it.

Per informazioni:

Graziella Rossi

Sr. Marketing Manager, South Europe pr.it@appian.com

Livio Tarallo AppianITA@edelman.com Livio.Tarallo@edelman.co