Supermicro presenta i primi server MegaDC Servers - I primi sistemi COTS (commerciali) progettati esclusivamente per centri dati iperscalabili

Ottimizzata per tempi rapidi di distribuzione su grande scala e per prestazioni elevate, la nuova linea di server MegaDC supporta standard aperti quali OpenBMC e schede OCP V3.0 SFF

SAN JOSE, California, 10 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader nelle soluzioni di calcolo di livello enterprise ed edge computing, per lo storage, il collegamento in rete e per le tecnologie ecologiche per il calcolo ha annunciato oggi il lancio della propria nuova linea di server MegaDC, i primi sistemi COTS del settore, progettati esclusivamente per la distribuzione su grande scala nei centri dati iperscalabili.

Gli innovativi server MegaDC di Supermicro sono piattaforme COTS flessibili e realizzate per usi specifici, progettate in modo particolare per distribuzioni in infrastrutture iperscalabili. Grazie alla riduzione del numero di componenti e all'ottimizzazione della distribuzione dell'alimentazione e del design backplane, i server MegaDC offrono una maggiore affidabilità e un miglior rapporto costo-benefici. Per poter offrire una maggiore flessibilità, questi server nuovi supportano standard aperti quali OpenBMC per il controllo personalizzato delle funzionalità e delle versioni, moduli avanzato per I/O (AIOM) che supportano le schede OCP V3.0 SFF, oltre ad alimentatori comuni ridondati (CRPS).

"Mentre continuiamo ad ampliare rapidamente la nostra capacità produttività, Supermicro si trova a occupare un'ottima posizione per poter offrire servizi ai centri dati iperscalabili," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Tenendo ben presente questo fatto, abbiamo progettato la nuova linea di prodotti server MegaDC esclusivamente per clienti di centri dati su scala Internet. I server MegaDC sono ottimizzati per ridurre i tempi di distribuzione e per offrire prestazioni ottimali per watt e per dollaro. Siamo consapevoli del fatto che i centri dati di grandi dimensioni spesso si trovano a dover affrontare tempi lunghi di consegna per i rialzi della domanda oltra a dover affrontare a volte sfide di segno opposto, e Supermicro è in grado di limitare l'impatto derivante dalle preoccupazioni determinate dalle oscillazioni della domanda grazie al mantenimento dei livelli di integrità degli inventari per i nostri nuovi server MegaDC."

Il lancio odierno dei MegaDC presenta cinque sistemi nuovi X11 composti da due sistemi di tipo 1U e tre sistemi di tipo 2U disponibili per distribuzioni in quantità necessarie per il cloud con economie di scala sufficienti. Tutti questi sistemi MegaDC supportano due dei nuovi processori di seconda generazione Intel Xeon scalabili, 16 slot di memoria, uno slot AIOM, porte 25G Ethernet doppie, e OpenBMC. Tra le caratteristiche aggiuntive ci sono gli imballaggi per grandi quantità per ridurre il tempo di disimballaggio, progettazione meccanica ottimizzata per ottimizzare il flusso dell'aria verso le CPU, memoria e GPU, e distribuzione dell'alimentazione a bassa resistenza da 12V e sorgente singola per aumentare la disponibilità del sistema e l'efficienza energetica.

Per ulteriori informazioni sui nuovi prodotti Supermicro, visitare www.supermicro.com/MegaDC.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader di tecnologie server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1097230/Super_Micro_MegaDC_Servers.jpg