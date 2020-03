Lumenis introduce un'innovazione avanzata e intelligente per la cura della pelle, Stellar M22™

YOKNEAM, Israele, 10 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Lumenis Ltd., la più grande azienda al mondo di dispositivi medici basati sull'energia per applicazioni estetiche, chirurgiche e oftalmiche, annuncia il lancio della sua piattaforma più recente e innovativa, la Stellar M22™. Questa versatile piattaforma multi-applicazione si basa sulla tradizione dell'iconica M22 ed è destinata a guidare la categoria.

Lumenis, l'azienda che ha inventato la luce pulsata ad alta intensità (IPL), è orgogliosa di presentare la nuova generazione delle piattaforme multi-applicazione, la Stellar M22™. Questo sistema offre agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno in un'unica piattaforma, garantendo a medici e pazienti un'esperienza più fluida che mai e di maggior successo. Questo lancio prosegue il percorso di Lumenis volto all'innalzamento dello standard di cura nel mercato in continua crescita dei prodotti per la cura della pelle basati sull'energia, che vale ormai miliardi di dollari.

"Lumenis è il pioniere della luce pulsata intensa, dal PhotoDerm all'M22, che erano e sono tutti degli standard di riferimento per il settore", ha dichiarato il dott. Mitchel Goldman di San Diego, California. "L'efficienza di Stellar M22 non è seconda a nessuna: maggiore comfort, velocità, versatilità, affidabilità e risultati migliori per il paziente. In fin dei conti, offriamo ai pazienti trattamenti che funzionano, che si traducono in una maggiore soddisfazione del paziente e redditività", ha aggiunto il dott. Goldman.

La Stellar M22 è costruita e si basa sul Gold Standard della M22 originale di Lumenis, di cui continua a svolgere tutte le funzioni di trattamento (ad es. trattamento di lesioni vascolari, texture cutanea, tono ed epilazione), ma con aggiornamenti che ne amplificano ulteriormente l'esperienza.

"La nuova IPL Stellar M22™ consente un trattamento facile e rapido, con gli esiti e l'efficacia straordinari per cui Lumenis è nota", ha dichiarato il dott. Tretti Clementoni di Milano. "Permette di risparmiare un'enorme quantità di tempo, e i risultati sono stellari!".

Gli ultimi progressi dell'IPL di sesta generazione, Stellar M22™, includono un'interfaccia utente notevolmente migliorata, con uno schermo più grande che consente tempi di trattamento più rapidi e una visualizzazione più confortevole a distanza. Inoltre, la Stellar M22™ offre un nuovo design ergonomico per il manico dell'IPL e guide luminose Sapphirecool™ più lunghe per una migliore visibilità dell'area di trattamento.

"Lumenis è entusiasta di presentare la nuova Stellar M22™, la nostra nuova generazione di dispositivi multi-applicazione, che consente il trattamento di oltre 30 patologie cutanee e la rimozione dei peli per qualunque tipo di pelle, genere ed età", ha dichiarato Tzipi Ozer-Armon, CEO di Lumenis. "Come l'M22 precedente, Stellar ridefinisce il benchmark nella categoria e dimostra il nostro costante impegno sul fronte dell'innovazione e una tecnologia migliore per una più adeguata cura dei pazienti".

La nuova Stellar M22™ è ora disponibile negli Stati Uniti e in Europa.

Informazioni su Lumenis Lumenis è leader globale nel campo delle soluzioni cliniche minimamente invasive per i mercati chirurgico, oftalmologico ed estetico, ed è un'azienda di fama mondiale esperta nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative basate sull'energia, tra cui laser, luce pulsata intensa (IPL) e radiofrequenza (RF). Da 50 anni i prodotti innovativi di Lumenis ridefiniscono i trattamenti medici stabilendo numerosi Gold Standard tecnologici e clinici. Lumenis ha creato con successo soluzioni per condizioni precedentemente non trattabili, oltre a progettare tecnologie avanzate che hanno rivoluzionato i metodi di trattamento esistenti. Visitare il sito web: www.lumenis.com

Dichiarazioni previsionali Le informazioni fornite nel presente comunicato stampa possono contenere dichiarazioni relative alle attuali aspettative, stime, previsioni e proiezioni su eventi futuri che sono dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i piani, gli obiettivi e le aspettative dell'azienda per le operazioni future, compresi i risultati operativi previsti. Le dichiarazioni previsionali sono spesso caratterizzate dall'uso di una terminologia improntata alla possibilità futura come "potrebbe", "sarà", "ci si aspetta che", "anticipiamo", "si stima", "continuerà", "si ritiene che", "dovrebbe", "intende", "piano", "progetto" o altre espressioni simili, ma non sono l'unico modo in cui tali affermazioni sono identificate. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle stime e le proiezioni attuali dei nostri dirigenti rispetto ai risultati o alle tendenze future. I risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli previsti a causa di determinati rischi e incertezze. Le presenti dichiarazioni previsionali sono formulate esclusivamente con riferimento alla data qui riportata e la società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

