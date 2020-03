JA Solar fornisce moduli mono PERC 100 MW per progetti non sovvenzionati in Spagna

PECHINO, 2 marzo 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar, produttore leader di prodotti fotovoltaici ad alte prestazioni, ha annunciato che fornirà moduli mono PERC ad alta efficienza da 100 MW per due impianti ad energia solare da 50 MW ad Alvarado-La Risca, una città situata nella regione dell'Estremadura, in Spagna. Gli impianti dovrebbero essere operativi a partire dal terzo trimestre 2020.

Sviluppati e costruiti dall'azienda di energia solare spagnola, la Solarpack, i due impianti non sovvenzionati sono stati recentemente acquisiti da Green Investment Group Limited (GIG), che ha firmato un contratto a lungo termite di fornitura di energia, il Power Purchase Agreement (PPA), con Shell Energy Europe Limited. Il PPA è uno dei fattori chiave che riporta il mercato fotovoltaico spagnolo alla scala gigawatt e porta gli investitori a concentrarsi maggiormente sulla capacità di produzione di energia e sulle prestazioni a lungo termine dei moduli solari.

I moduli 100 MV forniti da JA Solar utilizzano le celle solari prodotte con wafer di silicio drogati con gallio. Nel 2019, JA Solar ha ottenuto i diritti di proprietà intellettuale per i cristalli drogati al silicio con gallio e per l'utilizzo dei wafer di silicio cristallino di tipo p drogati al gallio per la produzione di celle solari in varie nazioni e regioni in cui i relativi brevetti erano in vigore. L'applicazione di wafer di silicio drogati con gallio può mitigare la degradazione indotta dalla luce (LID) di cui hanno a lungo sofferto le celle solari con wafer di silicio di tipo p drogati al boro. Questo consente ai moduli solari di avere prestazioni a lungo termine, stabilità e di massimizzare il rendimento dell'investimento.