Nuove strategie Daimler, da Classe A a Smart elettrica

( 2 marzo 2020) - Torri di Quartesolo (Vi), 2 Marzo 2020. L’innovazione è un driver storico dello sviluppo Mercedes-Benz, lo confermano le strategie degli ultimi tempi: dalla nuova Mercedes Classe A 250 e a Mercedes GLB. L’elettrificazione è senza dubbio un aspetto chiave per dare una svolta green all’industria automobilistica. La casa di Stoccarda segue con convinzione la strada dell’ecosostenibilità, avendo in programma, entro la fine dell’anno, un’offerta composta da 20 modelli ibridi plug-in.

La nuova Mercedes Classe A 250 e rientra all’interno di questo progetto. Si tratta di un ibrido plug-in composto da due varianti, berlina e compatta (il Mercedes Classe A prezzo base è di 42.397 euro). Il propulsore tradizionale è un 1,3 litri turbo benzina, in grado di generare una potenza di 160 CV e 250 Nm di coppia massima. Questo va a combinarsi con un motore elettrico da 102 CV, con una spinta da 300 Nm. Il cambio automatico doppia frizione 8F-Dct arricchisce l’architettura tecnica.

In termini di potenza globale, Classe A 250 e sprigiona 218 CV, chiudendo lo 0-100 km/h in soli 6,6 secondi, mentre la velocità di punta è di 240 km/h. Ricorrendo esclusivamente alla funzionalità elettrica, la velocità non supera i 140 km/h e l’autonomia è di 75 km (ciclo Nedc). L’alimentazione, in questo caso, è generata dalle batterie agli ioni di litio da 15,6 kWh.

Smart è un’altra preziosa pedina nello scacchiere dell’elettrico del gruppo Daimler AG. È infatti da poco arrivata in concessionaria la nuova gamma di Smart elettricaEQ. A partire da quest’anno la popolare citycar sarà disponibile esclusivamente in veste elettrica.

Il motore, già visto all’opera nella precedente versione di Smart, è da 17,6 kWh, cui corrisponde una coppia di 160 Nm. La velocità di punta rispecchia i limiti imposti dal codice della strada, 130 km/h. Quando si parla di elettrico, uno degli aspetti salienti è l’autonomia, che va da 140 a 159 km (ciclo Nedc). Ottimizzati i sistemi di recupero di energia.

Comfort e versatilità: GLB, la nuova Sport Utility media compatta della Stella

La casa di Stoccarda opera su più fronti, innovando anche nel segmento dei SUV medio compatti. La nuova GLB comunica l’appeal Mercedes sfruttando un design che richiama il mondo dell’off-road. È una sport utility che sa stupire quando vengono intrapresi percorsi nel fuoristrada, soprattutto con la trazione integrale 4Matic e il performante pacchetto Offroad.

Comfort ed eleganza caratterizzano gli interni. Le sue dimensioni (463 cm di lunghezza, 183 di larghezza e 166 di altezza) consentono persino di installare una terza fila di sedili (optional). Il bagagliaio ha una capienza a partire da 570 litri. Il portato innovativo di Mercedes GLB è espresso anche dall’infotainment. Viene utilizzato l’avanzato sistema MBUX (Mercedes-Benz User eXperience), associato a un doppio display da 10,25 pollici. Il Mercedes GLB prezzo parte da 35.390 euro.

PER APPROFONDIMENTI

Sito web: https://www.trivellato.it

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO Digital PR

www.massimofattoretto.com