SANREMO 2020Osservatorio Eurobet: A bocce ferme il pubblico crede in Alberto Urso per la vittoria finaleRita Pavone ultima classificata per il 58% degli appassionati

(Roma, 31 gennaio 2020) - Sanremo si prepara a festeggiare il suo 70esimo compleanno al teatro Ariston lunedì 3 febbraio. Dopo le due edizioni firmate Claudio Baglioni sarà Amadeus a vestire i panni di conduttore e direttore artistico. Molte conferme ed altrettante sorprese per quanto riguarda i 24 cantanti in gara, le 8 nuove proposte e i tanti ospiti nazionali e internazionali. In attesa dell’inizio del festival, gli appassionati si stanno scatenando provando ad indovinare non solo il vincitore di questa edizione ma anche l’ultimo classificato, la categoria vincente e il premio della critica.

Vincitore

Al contrario degli esperti che vedono Anastasio come il favorito, i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) vedono Alberto Urso, con il suo brano “il sole ad est”, il favorito per il 19% degli appassionatistaccando lo stesso Anastasio e Giordana Angi rimasti rispettivamente al 9,7% e 9,3% delle preferenze.

Poco sotto il podio vediamo una situazione di quasi pari preferenze a partire da Achille Lauro (8,8%), Pinguini Tattici Nucleari (8,6%), Elodie (7,9%), Levante (6,7%), Irene Grandi (5,9%) fino ad arrivare al 3% raccolto da Elettra Lamborghini e da Marco Masini; al di sotto della soglia del 3% il tanto criticato Junior Cally e Rancore, da molti considerato un possibile outsider di questa edizione.

Ultimo Classificato

Dopo l’apertura ai nuovi generi proposta da Baglioni nelle scorse edizioni e le dichiarazioni di Amadeus sulla necessità di proporre brani che potessero diventare Hit in Radio o sulle nuove piattaforme streaming, sembra che ci si stia muovendo sempre più verso un festival per le nuove generazioni, confermato anche dai dati relativi all’ultimo classificato, che vede Rita Pavone con il 58% delle preferenze seguita da Piero Pelù (19%) e Zarrillo (11%).

Categoria Vincente

Anche in questo caso i flussi non rispecchiano le previsioni dei bookmakers. Il 90% degli appassionati punta sulla vittoria della categoria Donna, il 7% su Gruppi o Duetti e solamente il 3% sulla categoria Uomo.

Vincitore Premio della Critica

Oltre al premio per il vincitore del festival viene assegnato dalla stampa specializzata in sala il premio della Critica intitolato a Mia Martini. Nuovamente, quotisti e appassionati hanno opinioni differenti. Tosca raccoglie quasi una preferenza su tre (31%) seguita da Paolo Jannacci (24%) e Anastasio (23%) a chiudere il podio.

