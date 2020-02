E-commerce: aumentano gli acquisti online di utensileria professionale

(Milano, 31 gennaio 2020) - Milano, 31 gennaio 2020. Sono sempre di più gli italiani che per i loro acquisti si affidano alla rete. Secondo uno studio pubblicato da Osservatorio e-Commerce B2C del Politecnico di Milano, nell’anno che si è appena concluso le compere online hanno segnato un incremento del 21% rispetto ai dati registrati nel 2018, con 18,1 miliardi di euro spesi in totale.

I numeri mostrano inoltre che gli acquisti favoriti dagli italiani riguardano l’informatica, l’elettronica, i viaggi e il turismo, senza contare la repentina ascesa dei prodotti di arredamento e del settore food and grocery, cresciuti rispettivamente del 30% e del 42%.

Il successo degli acquisti online

Semplicità, praticità, chiarezza: gli acquisti online devono il loro successo a tutta una serie di fattori. Poter reperire con un click migliaia di prodottisempre disponibili è una semplificazione che in molti apprezzano, senza contare che la maggior parte dei negozi online consentono di selezionare, visualizzare e paragonare ogni genere di articolo.

A ciò si aggiungono pagamenti sempre veloci e tecnologie tra le più sicure, che tutelano gli acquirenti da possibili frodi commerciali. Naturalmente, potersi affidare alla rete per le proprie compere apre le porte al mercato globale, che aiuta a reperire merci e attrezzature spesso poco diffuse.

Gli e-commerce di utensileria

La rivoluzione e-commerce sta per interessare anche prodotti di hardware, attrezzature da lavoro e altri oggetti di nicchia che per il momento erano rimasti più indietro all’interno delle classifiche degli acquisti digitali.

In particolare, le utensilerie finora costituivano un segmento di mercato in cui i prodotti si vendevano per la maggior parte offline, tramite i rivenditori delle aziende fornitrici.

Gli esperti, tuttavia, per il 2020 prevedono un’inversione di tendenza anche per questo settore: artigiani, professionisti o semplici hobbisti determineranno un exploit delle vendite online degli e-commerce di utensileria, premiandone la proposta ampia e di alta qualità.

A questo proposito, tra i punti di incontro degli addetti ai lavori spicca UtensileriaOnline, un negozio di ferramenta online con supporto post vendita, dove è possibile acquistare i prodotti delle migliori marche.

L’innovazione di UtensileriaOnline

L’area dedicata ai prodotti di ferramenta su UtensileriaOnline è tra le più vaste sulla rete. Con oltre 20.000 clienti soddisfatti, 2 magazzini per oltre 10.000 mq e un servizio di consegna rapido ed efficiente, il portale si conferma una delle realtà più dinamiche tra quelle disponibili online: tutto merito di una vetrina di oltre 132 marchi, tra i più ricercati dagli addetti ai lavori, e di un totale di circa 38 mila articoli tra macchinari, attrezzature professionali e pezzi di ricambio.

Ma non è tutto: con i suoi oltre 10 anni d’esperienza sul web, cui fa capo un’azienda nel settore da oltre 40 anni, UtensileriaOnline offre ai suoi clienti una consulenza professionale per ogni genere di lavoro, a cui si aggiunge la cosiddetta certificazione ISO 9001:2015, a garanzia di qualità nella gestione aziendale e delle merci.

UtensileriaOnline: prodotti sempre disponibili

Tutti gli articoli in vendita su UtensileriaOnline sono corredati da una scheda tecnica più che dettagliata. Ogni descrizione espone all’acquirente quelle che sono le caratteristiche peculiari dell’articolo, oltre ai campi in cui può trovare applicazione, il modo più corretto per utilizzarlo ed eventuali differenze tra modelli.

In aggiunta, il portale offre ai suoi clienti una chat in tempo reale, dove poter chiedere l’ausilio di personale esperto; senza contare che ogni acquisto può godere di un servizio post-vendita di assistenza, riparazione e taratura oggetti.

Articoli adatti a tutti

UtensileriaOnline dispone di una vetrina più che aggiornata di prodottisempre disponibili. Si tratta di utensili utilizzati da tecnici, imprese edili o artigiani, ma anche di articoli indispensabili in ogni genere di applicazione.

Sul portale, ad esempio, è presente una vasta sezione di chiavi dinamometriche, tutte catalogate in base alla loro tipologia e ai metodi di utilizzo, senza contare i supporti di ogni tipo, come materie plastiche, prodotti chimici e articoli per saldatura. Spazio poi ad arredamenti industriali, banchi da lavoro e carrelli e cassettiere: articoli necessari per l’allestimento di un’officina professionale.

Antinfortunistica: i dispositivi a tutela della salute

La vetrina online di UtensileriaOnline pensa anche a tutti quei supporti di sicurezza a garanzia della salute dei lavoratori. Si tratta dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale, attrezzature indispensabili per legge alla corretta tutela degli artigiani.

Sul portale, infatti, professionisti e aziende possono acquistare maschere, scarpe antinfortunistica, tute di protezione e kit di tutela per operazioni di edilizia o pulizia, senza contare dispositivi anti caduta e attrezzature di sicurezza, come imbracature, corde e moschettoni.

