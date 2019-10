La logistica integrata di Gruppo Sinergia al servizio di ComprArtigiano

(Verona, 3 Ottobre 2019) - Verona, 3 Ottobre 2019. Per la gestione delle attività di magazzino, spedizione e logistica, ComprArtigiano, il progetto di commercio elettronico a disposizione di Confartigianato Alimentare, ha scelto come proprio partner Gruppo Sinergia, per la professionalità e la competenza dimostrata nell’offrire servizi personalizzati di logistica integrata elaborati ad hoc.

ComprArtigiano è una struttura digitale costituita da una piattaforma di e-commerce e da un’applicazione dedicata, il cui fine è quello di diffondere e promuovere le specialità alimentari ed enogastronomiche Made in Italy.

ComprArtigiano ha scelto Gruppo Sinergia per poter disporre di un servizio di logistica integrata ampio e completo, progettato interamente su misura. Una partnership che riconosce e premia l’impegno del gruppo veronese guidato da Raffaele Bonizzato e la sua continua innovazione tecnologica, mirata a offrire servizi sempre all’avanguardia.

Gruppo Sinergia ha sempre investito sulle opportunità offerte dal settore del commercio elettronico, così da essere oggi un punto di riferimento nei servizi di logistica integrata full outsourcing, offrendo soluzioni studiate per rispondere alle esigenze dei mercati B2B e B2C.

ComprArtigiano è a piattaforma dedicata ai migliori prodotti alimentari realizzati artigianalmente in Italia, con l’intenzione di far conoscere in tutto il mondo quella che è un vero e proprio patrimonio culturale.

La scelta di avvalersi dei servizi personalizzati di Gruppo Sinergia è dovuta principalmente alla natura stessa di ComprArtigiano. Un sistema di e-commerce, costruito sulla base di tecnologie all’avanguardia, necessita di avere come partner logistico unteam in grado di seguire standard operativi di alta qualità e di elaborare un progetto completo: dal ritiro della merce presso il fornitore alla movimentazione delle merci, dalla scelta del giusto packaging fino al trasporto e consegna all’utente finale.

Per la gestione di ComprArtigiano, Gruppo Sinergia si avvale di software sviluppati internamente dalla propria IT Unit in grado di integrare le attività di magazzino con quelle di spedizione e ordinaria amministrazione per la consegna presso il cliente finale.

Soprattutto in un contesto di prestigio, quale può essere quello di ComprArtigiano, la responsabilità del comparto logistico si riferisce non solo al lavoro di movimentazione delle merci, imballaggio e spedizione, ma anche a raggiungere la piena soddisfazione degli utenti finali, offrendo loro la garanzia della puntualità e dell’efficienza.

La professionalità e l’esperienza permettono a Gruppo Sinergia di predisporre ed elaborare le procedure logistiche in maniera completa e accurata: organizzazione e movimentazione del magazzino, imballaggio e spedizione, utilizzando materiali e strumenti idonei, fino alla consegna finale.

Partendo da uno studio attento e mirato, i professionisti di Gruppo Sinergia elaborano soluzioni di logistica integrata specifiche per il settore alimentare ed enogastronomico, attenendosi rigorosamente agli standard di qualità e ai metodi di lavoro che garantiscono la perfetta conservazione e la totale integrità di ogni prodotto, con particolare riguardo al mantenimento della catena del freddo e della temperatura controllata.

