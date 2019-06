Le Fonti Financial Forum Exponential CFO

(Milano, 26 giugno 2019) - Come cambia il ruolo della finanza in un mondo sempre più digitale

Milano, 26 giugno 2019 – Il 27 giugno, dalle 8.45 alle 13.15, a Palazzo Mezzanotte, i professionisti del settore si riuniranno per confrontarsi sulle tematiche più attuali.

L’evento prevede il patrocinio della Commissione Europea, ANDAF, ANRA, AITI e ACMI, nonché la sponsorship di Expense Reduction Analysts e Talentia Software.

Dopo i saluti istituzionali di Angela Maria Scullica, Editorialista TV di Le Fonti, ad aprire i lavori sarà un Keynote Speech del giornalista e scrittore Alan Friedman dal titolo “Le nuove prospettive per l'economia mondiale, europea e italiana”.

La prima tavola rotonda, intitolata “L’importanza delle soluzioni Fintech nella Supply Chain Finance” sarà moderata da Annalisa Lospinuso, Giornalista di Le Fonti TV, e vedrà la partecipazione di Nevio Boscariol, Consigliere AITI e Responsabile Ufficio Economico Servizi e Gestionale, ARIS; Riccardo Spinelli, Direttore Generale e CFO, ARTWOOD e Federica Dalla Noce, Segretario Generale, ADACI. Tra le tematiche affrontate nella mattinata: i flussi finanziari e la liberazione della liquidità, gli strumenti finanziari di finanziamento del capitale circolante, l’importanza della collaborazione di filiera per ottimizzare le scorte e la logistica e il ruolo dei provider logistici.

A seguire si terrà il Technology Panel dal titolo “Digital Revolution: come Big Data, RPA e Analytics impattano sull’AFC” con la partecipazione di Flavio Caruso, Chief Financial Officer Cluster Europe, SANDOZ; Riccardo Baraldi, Consigliere ANDAF e CFO GRUPPO IKONISYS e Gino Falvo, Direttore Amministrativo, LEPIDA.

Alle 11.30 Annalisa Lospinuso intervisterà Giordano Ripamonti, CFO di Infront Sports & Media, che offrirà al pubblico consigli per gestire il passaggio generazionale e far crescere l’azienda.

A seguire l’intervento di Gaetano Ievolella, CFO di Molteni Farmaceutici, incentrato sulle informazioni non finanziarie e la responsabilità sociale d’impresa. Perché si parla oggi di Corporate Social Responsibility? Come sta evolvendo la legislazione? In che modo la maggiore attenzione al contesto socio-ambientale può accrescere la cultura e il valore delle imprese? Quali fenomeni si stanno sviluppando? queste alcune delle domande a cui verrà data una risposta nel corso della giornata.

Toccherà poi a Paola Radaelli, Vicepresidente di ANRA, spiegare come l’innovazione tecnologica stia modificando il ruolo del Risk Manager, l’importanza della Cyber Security per la prevenzione dei Cyber Risk e la centralità delle informazioni qualitative a supporto della gestione del rischio.

A chiudere i lavori sarà una doppia intervista, ai microfoni di Le Fonti Federica Dalla Noce, Segretario Generale di ADACI e Fabrizio Fujani, Business Stream Manager di TÜV RHEINLAND parleranno di crisi d’impresa e soluzioni per prevenirla.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Con un consolidato ascolto pari a 4.000 AM nel giorno medio, Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook, siti verticali partner e all’interno di una pagina dedicata sul sito de Il Sole 24 Ore.

