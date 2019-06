"A Brand New Day" seconda canzone della colonna sonora originale di BTS WORLD, in uscita il 14 giugno

- - Netmarble ha introdotto "Un'altra storia" e contenuti interattivi di BTS World

SEOUL, Korea, 14 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Netmarble ha annunciato "A Brand New Day", la seconda canzone dalla colonna sonora originale di BTS WORLD, e sarà disponibile il 14 giugno all'una di notte PST/6 pm KST.

"A Brand New Day" è una canzone elettronica hip hop di j-hope e V, con la collaborazione di Zara Larsson, una nuova pop star svedese. La canzone è stata prodotta dal produttore britannico di musica elettronica hip hop e beat maker Mura Masa.

Il daegeum lo strumento musicale tradizionale coreano, conduce la canzone, il ritmo unico e la musica orientale di Mura Masa offrono una sensazione audace e armoniosa e le voci orientali e occidentali completano la canzone.

La prima canzone "Dream Glow", uscita il 7 giugno, e la seconda canzone "A Brand New Day" sono canzoni originali create per la colonna sonora di BTS World, un gioco situato in un universo parallelo. L'album completo della soundtrack, compresa la terza canzone che sarà rivelata il 21 giugno, sarà pubblicato il 28 giugno.

Con la nuova colonna sonora, Netmarble ha creato "Un'altra storia" di BTS World, in cui ogni membro di BTS appare come protagonista, attraverso il suo sito ufficiale. Due storie, una di RM e l'altra di Jin sono disponibili dal 10 e 12 giugno, e le altre storie di altri membri arriveranno in sequenza.

Netmarble fornisce anche un'anteprima di messaggi SMS con i membri di BTS, uno dei principali contenuti interattivi del gioco, attraverso il sito web. Le reazioni dei membri di BTS variano a seconda delle risposte selezionate dai giocatori, e le loro caratteristiche individuali possono essere viste attraverso il modo in cui reagiscono.

Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo (esclusi alcuni paesi.) per iOS e dispositivi Android. Per ulteriori informazioni riguardo BTS WORLD, visita il sito https://btsw.netmarble.com. Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili anche seguendo BTS WORLD su Twitter e Instagram..

Informazioni su Netmarble Corporation

Netmarble Corporation si impegna a intrattenere il pubblico di tutte le età in tutto il mondo fornendo le migliori esperienze di gioco mobile. Fondata in Corea nel 2000, Netmarble è una delle aziende di giochi per dispositivi mobili in rapida crescita e si posiziona costantemente tra i primi sviluppatori ed editori in tutto il mondo. Con più di 6.000 dipendenti, Netmarble ha prodotto giochi di grande successo tra cui Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble, e Seven Knights. Società madre di Kabam, uno dei principali sviluppatori di giochi free to play multiplayer, il maggiore azionista di Jam City, uno dei principali sviluppatori di giochi social casuali, Netmarble ha una partnership strategica con CJ ENM Corporation, la più grande società asiatica di entertainment, Tencent Holdings, la più grande società asiatica di internet, e NCsoft, un'importante società di MMORPG. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://company.netmarble.com

Informazioni su Hit Entertainment

Fondata nel febbraio 2005 in Corea del Sud dal CEO e produttore Bang Si-Hyuk, il business di Big Hit Entertainment si concentra sulla produzione musicale, la gestione degli artisti e il publishing. Le iniziative commerciali di Big Hit incorporano e sviluppano contenuti e prodotti di artisti di alto livello, tra cui la boy band BTS e la sua ultima aggiunta TOMORROW X TOGETHER. Con la sua missione di 'Music & Artist for Healing', Big Hit si impegna a trasmettere un'influenza positiva e di ispirazione agli appassionati di musica in tutto il mondo.

Informazioni su Takeone Company

Takeone Company Corp. è una società di contenuti innovativi che utilizza la pop-culture in un ambiente di gioco. Fondata nel 2016, Takeone è leader nel nuovo genere di giochi per dispositivi mobili chiamato 'Cinematic Games' che combina elementi di gioco interattivi all'interno di un concetto di storia basato sia sulla cultura pop che sugli IP originali. I giochi includono video in full motion e vari contenuti visivi che spingono i confini della narrazione di una nuova generazione. Anni di esperienza e conoscenza riguardo la storytelling e lo sviluppo dei giochi, hanno portato alla creazione di cinematic games come Take Urban e BTS WORLD. Takeone sta attualmente sviluppando una serie di futuri cinematic games per i prossimi titoli in arrivo. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento a www.takeonecompany.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/901511/PR_BTSWORLD_02_EN.jpg