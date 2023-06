Lazio, se la frenesia è una cattiva consigliera

Tifosi impazienti ma Lotito lavora per dare a Sarri i rinforzi richiesti

Luigi Salomone Giornalista per passione, Lazio, pollo arrosto con tante patate al forno, tradizione Roma Nord Ponte Milvio, Gesù e Maria al Fleming Vai al blog

16 giugno 2023 a

a

a

Il solito disfattismo cosmico che invade l’ambiente Lazio fino a farlo cadere in depressione. A metà giugno è tutto fermo, come peraltro nella maggioranza dei club di serie A, eppure i tifosi sul web e sulle radio tracciano bilanci definitivi, danno giudizi su trattative più o meno vere, si affidano all’«insider» di turno per avallare le loro discutibili tesi. Un caos, un mondo virtuale senza regole dove il primo che si alza scrive un’indiscrezione che diventa notizia. Per fortuna c’è la realtà dove il presidente Lotito conferma la voglia di non farsi prendere dalla frenesia che può essere una cattiva consigliera. Il duo Calveri-Fabiani è al lavoro per rinforzare la squadra e accontentare Sarri con la supervisione decisiva del numero uno del club. L’indice di liquidità è un falso problema facilmente aggirabile, si sta cercando di sistemare gli esuberi, entro martedì prossimo si discuterà dei prestiti. Nel frattempo si lavora come ogni anno per portare giocatori buoni a prezzi accessibili. Perché finora, i benedetti soldi della Champions, fanno gola agli acquirenti che sparano cifre assurde per giocatori sulla trentina oppure tutti da verificare in una grande piazza. Serve pazienza, dopo il primo luglio arriveranno gli annunci anche se giustamente l’allenatore freme per poter lavorare prima possibile con i nuovi acquisti. Sono giorni importanti ma i tifosi devono avere fiducia in una proprietà che, con i suoi tempi, vuole costruire una squadra degna della Champions.