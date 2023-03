Luca Pellegrini ha convinto la Lazio

Lotito tratterà con la Juve l'acquisto del difensore: vuole uno sconto sul diritto di riscatto

Luigi Salomone Giornalista per passione, Lazio, pollo arrosto con tante patate al forno, tradizione Roma Nord Ponte Milvio, Gesù e Maria al Fleming Vai al blog

26 marzo 2023 a

a

a

Solo sessantanove minuti in Conference League nella sfortunata trasferta di Alkmaar contro l’Az che ha decretato l’eliminazione dalla coppa. Luca Pellegrini ha già convinto tutti ma nelle ultime undici partite spera di trovare più spazio. Lotito, comunque, è pronto a trattare con la Juve il riscatto attualmente a cifre improponibili per le casse del club. La prima certezza, però, è che il giovane terzino sinistro (ha compiuto 24 anni il 7 marzo) ha conquistato i tifosi per il modo in cui ha saputo entrare nel mondo Lazio. La fede giovanile è stata sicuramente un fattore che lo ha agevolato, vederlo correre con Zaccagni sotto la curva Nord dopo il gol di domenica scorsa così come l’atteggiamento avuto con Cristante nel rissoso post derby, ha emozionato tutti quelli che hanno a cuore le sorti della società più antica della Capitale. «Pellegrini deve restare, è un laziale vero», tanti i messaggi di affetto sul web verso questo ragazzo che finora ha avuto poco spazio per dimostrare le sue qualita tecniche anche per il rendimento straordinario di Hysaj in questi ultimi tempi. Nel centro sportivo di Formello è apprezzato per la professionalità con cui si allena e il modo in cui sta cercando di entrare definitivamente negli schemi della famosa «linea sarriana». Parla spesso col tecnico toscano, ormai lo ha convinto, così come è stimato da Lotito e dal diesse Tare. Però, purtroppo sulla strada di un meritato rinnovo c’è la Juventus e un diritto di riscatto che sarà complicato esercitare con le modalità stabilite dall’attuale contratto.

Quindici milioni, pagabili in cinque anni: tanti, troppi per le casse della Lazio che sarà chiamata a investimenti importanti a centrocampo e in attacco, a prescindere dagli eventuali soldi che potrebbero entrare per l’ingresso ai gironi di Champions. L’intenzione del presidente è chiedere uno sconto sostanzioso per andare almeno sotto i dieci ma la volontà di aprire un canale con la Juve c’è, eccome. Tanto più che, come accaduto a gennaio quando il giocatore si è ridotto lo stipendio per poter coronare il sogno di vestire la maglia della squadra del cuore, la sua volontà avrà un peso decisivo nei colloqui con i nuovi dirigenti del club bianconero. L’appuntamento è rimandato a fine campionato, la Lazio cercherà di trattenerlo anche se bisognerà attendere che il club bianconero conosca il suo destino in Italia e in Europa. Solo dopo l’esito dei vari processi si capiranno i margini di manovra della Juve e quelli di Lotito: Pellegrini spera di restare, sarebbe il giusto premio per un ragazzo cresciuto a Trigoria con l’aquila nel cuore.

Intanto la squadra si è allenata a Formello ieri mattina prima di due giorni di riposo concessi da Sarri. Ripresa fissata martedì alle 15 quando i sette nazionali cominceranno a rientrare da tutto il mondo e si inizierà a pensare alla trasferta di Monza. Sarà anche il giorno del rientro il gruppo di Immobile che spera di tornare a disposizione domenica pomeriggio.