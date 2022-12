Sarri fa il tagliando alla Lazio

test in Turchia contro il Galatasaray: da verificare i progressi degli infortunati e di Luis Alberto

Trenta giorni dopo, riecco la Lazio. Una gioia per i tifosi che non erano abituati a questa lunga pausa invernale senza la loro squadra del cuore. Dall’ultima sfida persa malamente contro la Juventus allo Stadium, il 13 novembre, al giorno di Santa Lucia per il primo di tre test che porterà alla ripresa del campionato il 4 gennaio con la trasferta diLecce. Alle 16 a Manavgat contro il Galatasaray (diretta Dazn) Sarri potrà verificare i progressi della sua creatura dopo il mini-ritiro di Formello dove il gruppo ha svolto doppie sedute di lavoro sfiancanti. In pratica, una vera e propria nuova preparazione atletica dopo aver studiato quanto accade in Bundesliga dove il campionato ha sempre un mese e mezzo di stop per l’arrivo dell’inverno.

Ieri pomeriggio il gruppo laziale al gran completo è partito per la Turchia dove rimarrà fino a sabato quando farà rientro nella Capitale. Atterraggio ad Antalya, poi, tutta la comitiva ha raggiunto Manavgat dove è in programma la partita contro il Galatasaray. Venerdì, invece, è previsto il secondo test con l'Hataysport. Il quartier generale di Sarri e dei suoi ragazzi, invece, sarà a Side, località marina a cinque stelle che, non a caso, nel 67 avanti Cristo era stata conquistata da Pompeo e annessa all’Impero Romano.

Come detto, alle 16, prima partita con tanti motivi interessanti per vedere a che punto sia la Lazio. Da verificare le condizioni di Lazzari, Immobile e Zaccagni che avevano saltato gli ultimi impegni ufficiali per infortuni, ormai superati. Poi c’è il capitolo Milinkovic guarito dal problema alla caviglia che lo ha tormentato per tutta la durata del mondiale con la Serbia. Infine bisognerà capire se Maximiano, Marcos Antonio e Cancellieri abbiano scalato posizioni nel gradimento di Sarri che sarà impegnato a rivalutare tre giocatori pagati quasi trenta milioni in estate, finora rimasti ai margini della prima squadra se non per fugaci apparizioni. Infine, prima verifica per Luis Alberto che si è allenato molto bene in questa sosta e chiede più spazio a Sarri nel 2023. Dalla mediazione, richiesta espressamente dal presidente Lotito, tra tecnico e mago spagnolo passa molto del risultato finale in questa stagione della Lazio.

Fronte mercato: Escalante andrà in prestito al Cadice, se ne parlerà la prossima settimana quando è prevista la terza amichevole in Spagna proprio contro il club andaluso. Prima di Natale andrà in scena un incontro tra i procuratori di Luca Pellegrini (scuderia Raiola) e i dirigenti biancocelesti: è un’opzione reale più per giugno che per gennaio.