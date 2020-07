Inzaghi chiede cinque acquisti per la Lazio da Champions

Un difensore, un esterno, un centrocampista e una punta nel mirino di Tare e Lotito

29 luglio 2020 a

a

a

Primi incontri e la voglia di costruire una Lazio da Champions. Serve rinforzare la squadra, lo chiede Simone Inzaghi, ne è convinto il diesse Tare e pure il presidente Lotito si prepara a un mercato importante. La strategia è chiara: servono almeno cinque rinforzi di livello più Escalante già preso a parametro zero dall'Eibar e tra questi non è conteggiato il secondo portiere che arriverà al posto del partente Proto. Almeno i ruoli sono chiari; un difensore di destra (scendono le quotazioni di Kumbulla, piace Umtiti), un laterale sinistro titolare perché Lulic rimarrà ma il suo recupero totale rimane un'incognita, un centrocampista dal profilo internazionale (David Silva il sogno, ma guadagna tantissimo, Franco Vazquez l'obiettivo più fattibile), più un attaccante da affiiancare al terzetto Immobile, Correa e Caicedo: il favorito è il madridista Borja Majoral. Tutto questo se non partirà nessuno dei big altrimenti arriveranno altri giocatori. Inzaghi chiede certezze, un generale ringiovanimento della rosa e sarà accontentato. Sarà un agosto di fuoco: la prima mossa pronta è il rinnovo di Simone Inzaghi, sempre più il Ferguson biancoceleste.