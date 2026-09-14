Napoli, adesca una ragazza sui social e la violenta in cantina. Arrestato

14 settembre 2026 a

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La notte fra il 2 e il 3 agosto si è trasformata in un incubo per una ragazza, poco più che maggiorenne, che è stata abusata da un 26enne poi arrestato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. L'aggressore avrebbe adescato la giovane via social, attirandola con l'inganno nella sua cantina buia e isolata in un condominio di Corso Alcide De Gasperi di Castellammare di Stabia.

"All'interno del locale - ricostruiscono gli inquirenti - dopo aver sbarrato l'unica porta d'ingresso con un pesante termosifone e aver sottratto il telefono cellulare alla vittima, il ragazzo avrebbe privato la giovane della libertà personale per diverse ore". Nei suoi confronti i carabinieri di Sant'Antonio Abate hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura.