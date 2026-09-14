Meteo, ecco il crollo delle temperature. Quando e dove servirà l'ombrello
La giornata di domenica si presenterà all'insegna del tempo prevalentemente bello su gran parte della penisola. Come indicato sulla pagina youtube di Meteo Giuliacci, le temperature registrano un calo diffuso su tutto il territorio, accompagnato da una netta e generale riduzione dell'umidità.
Il quadro meteorologico vede soltanto una residua instabilità al Sud, con qualche pioggia o temporale concentrato sulla Sicilia centro-orientale e settentrionale e brevi piogge sulla Calabria. Sul resto del Centro-Sud il cielo si mantiene sereno, con l'arrivo di qualche velatura nella seconda parte della giornata.
Al Nord, la mattinata è caratterizzata dal passaggio di nuvolosità diretta verso le regioni centrali, ma senza portare precipitazioni. Le temperature massime si confermano particolarmente piacevoli, con valori compresi tra i 25 e i 28-29 gradi durante le ore diurne e un clima più fresco al risveglio.