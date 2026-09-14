Meteo, ecco il crollo delle temperature. Quando e dove servirà l'ombrello

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

14 settembre 2026 a

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La giornata di domenica si presenterà all'insegna del tempo prevalentemente bello su gran parte della penisola. Come indicato sulla pagina youtube di Meteo Giuliacci , le temperature registrano un calo diffuso su tutto il territorio, accompagnato da una netta e generale riduzione dell'umidità.



Il quadro meteorologico vede soltanto una residua instabilità al Sud, con qualche pioggia o temporale concentrato sulla Sicilia centro-orientale e settentrionale e brevi piogge sulla Calabria. Sul resto del Centro-Sud il cielo si mantiene sereno, con l'arrivo di qualche velatura nella seconda parte della giornata.



Al Nord, la mattinata è caratterizzata dal passaggio di nuvolosità diretta verso le regioni centrali, ma senza portare precipitazioni. Le temperature massime si confermano particolarmente piacevoli, con valori compresi tra i 25 e i 28-29 gradi durante le ore diurne e un clima più fresco al risveglio.